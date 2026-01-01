KÖŞE YAZILARI Tüm Yazarlarımız

Kanada Başbakanı Carney'den Türkiye'ye övgü: İnanılmaz derecede önemli

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi "inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ve "önemli bölgesel güç" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yaptı.