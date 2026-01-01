KÖŞE YAZILARI Tüm Yazarlarımız

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ileri sürerek konunun füze programı dahil edilmeden nükleer ve ekonomik konular çerçevesinde yürütüleceğini ileri sürdü.
CHP MYK toplantısında yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevlerinin sona erdiği, kararın TBMM’nin resmi sitesinde de yayımlanarak kesinleştiği bildirildi.
Beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin "Mavi Vatan" yasa taslağı, ABD'deki Yunan ve İsrail lobilerinde rahatsızlık yarattı. İttifak eş başkanları, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup göndererek Trump yönetiminden Türkiye'nin hamlesine karşı tavır almasını istedi.