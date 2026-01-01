KÖŞE YAZILARI Tüm Yazarlarımız

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Mahmut Övür
‘Çıplak arama’ ve 264 milyonluk ihale Mahmut Övür
Hasan Kaya
Kurtlar Vadisi: CHP Hasan Kaya
Nüket Belsan Taşören
Neme Lazım Nüket Belsan Taşören
Havva Bütün Saraç
Vegan Kurban Bayramı Havva Bütün Saraç
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'AYM kararıyla birlikte CHP'nin “128 milyar dolar yalanı” milletimize söylenmiş büyük bir “siyasi yalan” olarak tescillendi.' açıklamasında bulundu.
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı Gündem

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da yarın sabah saatlerinden sonra beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
İran ve ABD arasında 14 maddelik anlaşma! Dikkat çeken füze programı detayı Dünya

İran ve ABD arasında 14 maddelik anlaşma! Dikkat çeken füze programı detayı

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ileri sürerek konunun füze programı dahil edilmeden nükleer ve ekonomik konular çerçevesinde yürütüleceğini ileri sürdü.
CHP’de görev değişikliği: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın görevleri düştü Gündem

CHP’de görev değişikliği: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın görevleri düştü

CHP MYK toplantısında yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevlerinin sona erdiği, kararın TBMM’nin resmi sitesinde de yayımlanarak kesinleştiği bildirildi.
Beyaz et sektörüne eş zamanlı operasyon! 13 şirkete kayyum atandı Gündem

Beyaz et sektörüne eş zamanlı operasyon! 13 şirkete kayyum atandı

Beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.' ifadelerini kullandı.
Kanada Başbakanı Carney'den Türkiye'ye övgü: İnanılmaz derecede önemli Dünya

Kanada Başbakanı Carney'den Türkiye'ye övgü: İnanılmaz derecede önemli

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi "inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ve "önemli bölgesel güç" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yaptı.
JASAT adım adım iz sürdü! Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi Gündem

JASAT adım adım iz sürdü! Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.
Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini lobileri harekete geçirdi Dünya

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini lobileri harekete geçirdi

Türkiye'nin "Mavi Vatan" yasa taslağı, ABD'deki Yunan ve İsrail lobilerinde rahatsızlık yarattı. İttifak eş başkanları, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup göndererek Trump yönetiminden Türkiye'nin hamlesine karşı tavır almasını istedi.
BMBG destekli Rum provokasyonu! Türk tarafı gerekli girişimlerde bulundu Dünya

BMBG destekli Rum provokasyonu! Türk tarafı gerekli girişimlerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) refakatinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı bir itfaiye görevlisinin sınır ihlaline tepki gösterdi.

Ekonomi haberleri Tümünü Gör

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