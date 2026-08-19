Rusya'dan S-400 için yeşil ışık: Türkiye'ye engel olmayacağız
Rusya'dan S-400 için yeşil ışık: Türkiye'ye engel olmayacağız
Rus basınında yer alan analizde Türkiye'nin S-400'leri üçüncü bir ülkeye, özellikle BAE'ye devretmesi konusunda Rusya'nın satışa engel olmasının pek olası görünmediği dile getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 10:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Moskova ile temasları sürerken Rusya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemlerinin geleceğini mercek altına aldı. Gazete, Moskova ile Ankara arasında S-400'lerin geleceğine ilişkin temasların sürdüğünü ve konunun Kremlin tarafından 'son derece hassas' olarak değerlendirildiğini aktardı.
Veronika Vişnyakova imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) devretmesi konusunda Rusya'nın satışa engel olmasının pek olası görünmediğini yazdı. Gerekçe olarak da BAE'nin NATO üyesi olmaması ve Moskova ile Abu Dabi arasında özel bir gerilim bulunmaması gösterildi.
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Rusya'dan S-400 için yeşil ışık: Türkiye'ye engel olmayacağız
Rus basınında yer alan analizde Türkiye'nin S-400'leri üçüncü bir ülkeye, özellikle BAE'ye devretmesi konusunda Rusya'nın satışa engel olmasının pek olası görünmediği dile getirildi.
Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Moskova ile temasları sürerken Rusya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemlerinin geleceğini mercek altına aldı. Gazete, Moskova ile Ankara arasında S-400'lerin geleceğine ilişkin temasların sürdüğünü ve konunun Kremlin tarafından 'son derece hassas' olarak değerlendirildiğini aktardı.
Veronika Vişnyakova imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) devretmesi konusunda Rusya'nın satışa engel olmasının pek olası görünmediğini yazdı. Gerekçe olarak da BAE'nin NATO üyesi olmaması ve Moskova ile Abu Dabi arasında özel bir gerilim bulunmaması gösterildi.
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