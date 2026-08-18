Trump Hürmüz Boğazı için son durumu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Washington ile Tahran arasında herhangi bir müzakere veya planlanmış temas bulunmadığını belirten Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının tam kapsamıyla sürdüğünü söyledi. Açıklamalar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve bölgedeki gelişmelerin izlenmeye devam ettiği bir dönemde geldi.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 18:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran ile yürütülen veya planlanan herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ifade etti. ABD Başkanı, “İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme ya da temas yok” ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamasına göre Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasında da herhangi bir değişiklik yapılmadı. ABD Başkanı, ablukaya ilişkin uygulamanın mevcut kapsamıyla devam ettiğini bildirdi.
Deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı
İran'a yönelik deniz ablukasının durumuna değinen Trump, uygulamanın “tüm gücüyle yürürlükte ve eksiksiz geçerli” olduğunu belirtti. Açıklamada ablukada gevşemeye gidildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Trump'ın ifadeleri, ABD'nin İran'a yönelik deniz trafiği tedbirlerinin sürdürüldüğünü ortaya koyarken, Washington ile Tahran arasındaki olası diplomatik temaslara ilişkin iddialara da yanıt niteliği taşıdı.
Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi
Trump, küresel enerji taşımacılığının önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın açık ve faaliyette olduğunu açıkladı. ABD Başkanı, bölgedeki deniz mayınlarına ilişkin de bilgi verdi.
“Tüm deniz mayınları kaldırıldı veya imha edildi” ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki geçişlerin sürdüğünü belirtti. Deniz mayınlarının durumuna ilişkin bu bilgi Trump'ın açıklamasına dayanırken, paylaşımda ayrıca bağımsız bir doğrulama bilgisi yer almadı.
Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, bölgedeki ticari deniz taşımacılığı ve enerji sevkiyatları açısından önem taşıyor. İran ile ABD arasındaki diplomatik temasların durumu ile deniz trafiğine yönelik uygulamalar, önümüzdeki süreçte bölgedeki gelişmeler kapsamında takip edilecek.
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Trump Hürmüz Boğazı için son durumu açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Washington ile Tahran arasında herhangi bir müzakere veya planlanmış temas bulunmadığını belirten Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının tam kapsamıyla sürdüğünü söyledi. Açıklamalar, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ve bölgedeki gelişmelerin izlenmeye devam ettiği bir dönemde geldi.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran ile yürütülen veya planlanan herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ifade etti. ABD Başkanı, “İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme ya da temas yok” ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamasına göre Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasında da herhangi bir değişiklik yapılmadı. ABD Başkanı, ablukaya ilişkin uygulamanın mevcut kapsamıyla devam ettiğini bildirdi.
Deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı
İran'a yönelik deniz ablukasının durumuna değinen Trump, uygulamanın “tüm gücüyle yürürlükte ve eksiksiz geçerli” olduğunu belirtti. Açıklamada ablukada gevşemeye gidildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Trump'ın ifadeleri, ABD'nin İran'a yönelik deniz trafiği tedbirlerinin sürdürüldüğünü ortaya koyarken, Washington ile Tahran arasındaki olası diplomatik temaslara ilişkin iddialara da yanıt niteliği taşıdı.
Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi
Trump, küresel enerji taşımacılığının önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın açık ve faaliyette olduğunu açıkladı. ABD Başkanı, bölgedeki deniz mayınlarına ilişkin de bilgi verdi.
“Tüm deniz mayınları kaldırıldı veya imha edildi” ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki geçişlerin sürdüğünü belirtti. Deniz mayınlarının durumuna ilişkin bu bilgi Trump'ın açıklamasına dayanırken, paylaşımda ayrıca bağımsız bir doğrulama bilgisi yer almadı.
Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması, bölgedeki ticari deniz taşımacılığı ve enerji sevkiyatları açısından önem taşıyor. İran ile ABD arasındaki diplomatik temasların durumu ile deniz trafiğine yönelik uygulamalar, önümüzdeki süreçte bölgedeki gelişmeler kapsamında takip edilecek.
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