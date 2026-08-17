Bakan Gürlek açıkladı: 818 şüphelinin banka ve kripto varlıklarına el konuldu
Bakan Gürlek açıkladı: 818 şüphelinin banka ve kripto varlıklarına el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 19:09
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 19:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca örgütlerin sahadaki unsurlarıyla sınırlı tutulmadığını, bu yapıların finansal kaynaklarının da soruşturmaların kapsamına alındığını bildirdi.
Mali soruşturmalar 4 suç örgütünü kapsıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen mali soruşturmaların 4 ayrı yeni nesil suç örgütünü kapsadığı belirtildi.
Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
Bakan Gürlek, söz konusu işlemlerin 22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.
Kripto varlıklar ve suç gelirleri takip ediliyor
Gürlek, genelgede suç örgütlerinin elde ettiği gelirlerin kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizlenmesi veya aklanmasına yönelik girişimlerin mali soruşturmalarla takip edildiğini belirtti.
Organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların örgüt yöneticileri, azmettiriciler ve finansörlerin yanı sıra banka hesapları ile kripto varlıkları da kapsadığını ifade eden Gürlek, finansal kaynaklara yönelik soruşturmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Gürlek, çocukları ve gençleri suça yönlendiren, esnaf ve vatandaşları tehdit eden veya suçtan elde edilen gelirlerle faaliyetlerini güçlendirmeye çalışan yapılara karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.
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Bakan Gürlek açıkladı: 818 şüphelinin banka ve kripto varlıklarına el konuldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca örgütlerin sahadaki unsurlarıyla sınırlı tutulmadığını, bu yapıların finansal kaynaklarının da soruşturmaların kapsamına alındığını bildirdi.
Mali soruşturmalar 4 suç örgütünü kapsıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen mali soruşturmaların 4 ayrı yeni nesil suç örgütünü kapsadığı belirtildi.
Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
Bakan Gürlek, söz konusu işlemlerin 22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.
Kripto varlıklar ve suç gelirleri takip ediliyor
Gürlek, genelgede suç örgütlerinin elde ettiği gelirlerin kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizlenmesi veya aklanmasına yönelik girişimlerin mali soruşturmalarla takip edildiğini belirtti.
Organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların örgüt yöneticileri, azmettiriciler ve finansörlerin yanı sıra banka hesapları ile kripto varlıkları da kapsadığını ifade eden Gürlek, finansal kaynaklara yönelik soruşturmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Gürlek, çocukları ve gençleri suça yönlendiren, esnaf ve vatandaşları tehdit eden veya suçtan elde edilen gelirlerle faaliyetlerini güçlendirmeye çalışan yapılara karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.
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