Trump’tan İsrail seçimleri için aday desteği mesajı
Trump’tan İsrail seçimleri için aday desteği mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İsrail'deki seçim süreci, Gazze'deki saldırılar, Hamas ile temaslar ve İran konusunda değerlendirmelerde bulundu. Trump, İsrail seçimlerinin dışında kalması gerektiğini belirtirken bir adaya destek verebileceğini söyledi. Açıklamalarının ardından İsrail'deki siyasi süreç ile Gazze konusunda atılacak adımlar izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 18:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, İsrail'deki seçim sürecine doğrudan müdahil olmaması gerektiğini ifade etti. Buna karşın ABD Başkanı, seçimlerde bir adayı destekleme ihtimalini dışlamadı.
Trump, "İsrail seçim sürecinin dışında kalmam lazım ama belki bir adayı destekleyebilirim" ifadelerini kullandı. Açıklamasında destek verebileceği olası adayın ismini belirtmedi.
Hamas ile doğrudan iletişim kanalı bulunduğunu söyledi
Gazze'deki gelişmelere değinen Trump, ABD'nin Hamas ile ayrı bir iletişim kanalının bulunduğunu açıkladı. Hamas'ın silah bırakacağını savunan Trump, örgütle yürütülen temaslara ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.
Trump'ın açıklamaları, Gazze'deki gelişmeler ve taraflar arasındaki temasların sürdüğü dönemde geldi.
Trump İsrail'e Gazze çağrısı yaptı
ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmemesi gerektiğini söyledi. Trump, "İsrail Gazze'ye saldırmamalı, Hamas anlaşmayı kabul etti" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamasında sözünü ettiği anlaşmanın koşulları ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntılar yer almadı.
İran'a teslim olma çağrısında bulundu
Trump, İran yönetimine ilişkin açıklamalarında da sert ifadeler kullandı. Tahran yönetiminin "beyaz teslim bayrağını çekmesi" gerektiğini savundu.
İran'ın müzakere konusunda deneyimli olduğunu belirten Trump, "İyi poker oynayabilirler ama ölüyorlar" dedi.
Umman konusunda sert açıklama
Trump, ABD ile İran arasındaki görüşmeler konusunda Umman'a yönelik de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Umman'ın Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin önüne geçmesi halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti.
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Trump’tan İsrail seçimleri için aday desteği mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İsrail'deki seçim süreci, Gazze'deki saldırılar, Hamas ile temaslar ve İran konusunda değerlendirmelerde bulundu. Trump, İsrail seçimlerinin dışında kalması gerektiğini belirtirken bir adaya destek verebileceğini söyledi. Açıklamalarının ardından İsrail'deki siyasi süreç ile Gazze konusunda atılacak adımlar izlenecek.
Trump, İsrail'deki seçim sürecine doğrudan müdahil olmaması gerektiğini ifade etti. Buna karşın ABD Başkanı, seçimlerde bir adayı destekleme ihtimalini dışlamadı.
Trump, "İsrail seçim sürecinin dışında kalmam lazım ama belki bir adayı destekleyebilirim" ifadelerini kullandı. Açıklamasında destek verebileceği olası adayın ismini belirtmedi.
Hamas ile doğrudan iletişim kanalı bulunduğunu söyledi
Gazze'deki gelişmelere değinen Trump, ABD'nin Hamas ile ayrı bir iletişim kanalının bulunduğunu açıkladı. Hamas'ın silah bırakacağını savunan Trump, örgütle yürütülen temaslara ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.
Trump'ın açıklamaları, Gazze'deki gelişmeler ve taraflar arasındaki temasların sürdüğü dönemde geldi.
Trump İsrail'e Gazze çağrısı yaptı
ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmemesi gerektiğini söyledi. Trump, "İsrail Gazze'ye saldırmamalı, Hamas anlaşmayı kabul etti" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamasında sözünü ettiği anlaşmanın koşulları ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntılar yer almadı.
İran'a teslim olma çağrısında bulundu
Trump, İran yönetimine ilişkin açıklamalarında da sert ifadeler kullandı. Tahran yönetiminin "beyaz teslim bayrağını çekmesi" gerektiğini savundu.
İran'ın müzakere konusunda deneyimli olduğunu belirten Trump, "İyi poker oynayabilirler ama ölüyorlar" dedi.
Umman konusunda sert açıklama
Trump, ABD ile İran arasındaki görüşmeler konusunda Umman'a yönelik de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Umman'ın Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin önüne geçmesi halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti.
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