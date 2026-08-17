İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Karadeniz'de İHA saldırısında ağır hasar alan Belize bayraklı M/V New Victory isimli dökme yük gemisinin tersaneye çekilmesi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Gemi, 17 Ağustos 2026 saat 14.00'te KEGM römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilirken Boğaz'daki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 18:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya'nın Taman Limanı'na doğru belirlenen rota üzerinde ilerlerken Ukrayna'ya ait 5 İHA'nın saldırısına uğrayan Belize bayraklı M/V New Victory'nin köprü üstü ağır hasar aldı. 4 Temmuz gecesi gerçekleşen saldırıda gemi kaptanı yaralanarak tedavi altına alındı.
Saldırı sonrasında makinesi de çalışmaz hale gelen geminin kendi imkânlarıyla seyrine devam edemediği belirtildi. Dökme yük gemisinin 169,51 metre uzunluğunda ve 25,5 metre genişliğinde olduğu bildirildi.
KEGM römorkörleri operasyona eşlik ediyor
M/V New Victory, KEGM'ye ait Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 ile Nazım Tur römorkörlerinin eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek tersaneye götürülüyor. Geminin Boğaz geçişi sırasında seyir emniyetinin sağlanması amacıyla trafik geçici olarak durduruldu.
Operasyon nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Trafiğin, hasarlı geminin geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden düzenlenmesi bekleniyor.
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Karadeniz'de İHA saldırısında ağır hasar alan Belize bayraklı M/V New Victory isimli dökme yük gemisinin tersaneye çekilmesi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Gemi, 17 Ağustos 2026 saat 14.00'te KEGM römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilirken Boğaz'daki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.
Rusya'nın Taman Limanı'na doğru belirlenen rota üzerinde ilerlerken Ukrayna'ya ait 5 İHA'nın saldırısına uğrayan Belize bayraklı M/V New Victory'nin köprü üstü ağır hasar aldı. 4 Temmuz gecesi gerçekleşen saldırıda gemi kaptanı yaralanarak tedavi altına alındı.
Saldırı sonrasında makinesi de çalışmaz hale gelen geminin kendi imkânlarıyla seyrine devam edemediği belirtildi. Dökme yük gemisinin 169,51 metre uzunluğunda ve 25,5 metre genişliğinde olduğu bildirildi.
KEGM römorkörleri operasyona eşlik ediyor
M/V New Victory, KEGM'ye ait Kurtarma 9 ve Kurtarma 12 ile Nazım Tur römorkörlerinin eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek tersaneye götürülüyor. Geminin Boğaz geçişi sırasında seyir emniyetinin sağlanması amacıyla trafik geçici olarak durduruldu.
Operasyon nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Trafiğin, hasarlı geminin geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden düzenlenmesi bekleniyor.
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