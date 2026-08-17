İBB Davası’nda ikinci celse bugün yeni salonda başladı
İBB Davası’nda ikinci celse bugün yeni salonda başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın ikinci celsesi, 40 günlük aranın ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı davada bugün avukatların usule ilişkin talepleriyle ve sanıkların savunmalarıyla başladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 20:28
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 20:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Saat 10.00’da başlaması planlanan duruşma, yoğun güvenlik önlemleri altında saat 11.45’te başladı. Duruşmanın gecikmesine ilişkin olarak bir çantada silah bulunduğu yönünde iddia gündeme gelirken, koridorlara alınan kişiler yeniden güvenlik kontrolünden geçirildi.
İlk celsede savunma tartışması yaşanmıştı
Davanın 8 Temmuz 2026’da yapılan önceki duruşmasında İmamoğlu, savunması için ayrılan sürenin kısıtlandığını belirtmişti. Mahkeme heyetiyle yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanı İmamoğlu’nun salondan çıkarılması yönünde talimat vermiş, İmamoğlu’nun susma hakkını kullandığı duruşma tutanağına geçirilmişti.
İmamoğlu bu nedenle ilk celsede savunmasını tamamlayamamıştı. İkinci celsede savunma sürecinin nasıl ilerleyeceği davanın takip edilen başlıkları arasında bulunuyor.
Siyasetçiler duruşmayı takip etti
Duruşmayı çeşitli siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve İBB yöneticileri de salondan takip etti.
İmamoğlu’nun salona girmesinin ardından izleyici bölümünden alkış ve sloganlar yükseldi. Mahkeme, saat 11.45 itibarıyla avukatların usule ilişkin taleplerini almaya başladı.
Avukat Hasan Fehmi Demir, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Temmuz'da savunma hakkının kısıtlandığını belirterek söz hakkı verilmesini istedi.
İBB Davası’nda mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunma talebine “uygun yerde, makul bir sürede alabilecekleri” karşılığını verdi.
Mahkeme, tutuksuz sankların savunmalarıyla başladı.
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İBB Davası’nda ikinci celse bugün yeni salonda başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davanın ikinci celsesi, 40 günlük aranın ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı davada bugün avukatların usule ilişkin talepleriyle ve sanıkların savunmalarıyla başladı.
Saat 10.00’da başlaması planlanan duruşma, yoğun güvenlik önlemleri altında saat 11.45’te başladı. Duruşmanın gecikmesine ilişkin olarak bir çantada silah bulunduğu yönünde iddia gündeme gelirken, koridorlara alınan kişiler yeniden güvenlik kontrolünden geçirildi.
İlk celsede savunma tartışması yaşanmıştı
Davanın 8 Temmuz 2026’da yapılan önceki duruşmasında İmamoğlu, savunması için ayrılan sürenin kısıtlandığını belirtmişti. Mahkeme heyetiyle yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanı İmamoğlu’nun salondan çıkarılması yönünde talimat vermiş, İmamoğlu’nun susma hakkını kullandığı duruşma tutanağına geçirilmişti.
İmamoğlu bu nedenle ilk celsede savunmasını tamamlayamamıştı. İkinci celsede savunma sürecinin nasıl ilerleyeceği davanın takip edilen başlıkları arasında bulunuyor.
Siyasetçiler duruşmayı takip etti
Duruşmayı çeşitli siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve İBB yöneticileri de salondan takip etti.
İmamoğlu’nun salona girmesinin ardından izleyici bölümünden alkış ve sloganlar yükseldi. Mahkeme, saat 11.45 itibarıyla avukatların usule ilişkin taleplerini almaya başladı.
Avukat Hasan Fehmi Demir, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Temmuz'da savunma hakkının kısıtlandığını belirterek söz hakkı verilmesini istedi.
İBB Davası’nda mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunma talebine “uygun yerde, makul bir sürede alabilecekleri” karşılığını verdi.
Mahkeme, tutuksuz sankların savunmalarıyla başladı.
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