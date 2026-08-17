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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı dünya ikincisi!

Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan dünya şampiyonası finalinde Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-0 mağlup oldu ve dünya ikincisi oldu.

Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:14
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 11:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı dünya ikincisi!

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonası finalinde ABD'ye 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setlerle kaybederek gümüş madalya aldı.

Zeynep Doğa Alpay, en iyi smaçör, Nejla Guzonjic de en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.

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