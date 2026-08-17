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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı dünya ikincisi!
Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan dünya şampiyonası finalinde Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-0 mağlup oldu ve dünya ikincisi oldu.
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonası finalinde ABD'ye 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setlerle kaybederek gümüş madalya aldı.
Zeynep Doğa Alpay, en iyi smaçör, Nejla Guzonjic de en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın rüya takımına seçildi.
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