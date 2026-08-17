Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Katıldığı yayında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk, gözaltı ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında verilecek adli kararlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 20:08
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 20:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ertürk, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertürk, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, yapılan değerlendirme sonrasında Türker Ertürk’ün tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma sosyal medyadaki video sonrası başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriğinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Soruşturmaya gerekçe gösterilen açıklamada Ertürk şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.”
Türker Ertürk kimdir?
1957 yılında Trabzon’da doğan Türker Ertürk, Deniz Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1979 yılında subay olarak donanmaya katıldı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde farklı görevlerde bulunan Ertürk, yaklaşık 15 yıl gemilerde görev yaptı ve bu dönemde üç harp gemisinin komutanlığını üstlendi.
Ertürk, binbaşı rütbesindeyken Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesindeyken Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği görevlerinde bulundu. Albaylığı döneminde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı yaptı.
1985-1987 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan Ertürk, 1988-1990 döneminde Deniz Harp Akademisi’nde eğitim aldı. Ertürk, 1992 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni, 1999 yılında ise Roma’daki NATO Savunma Koleji’ni tamamladı.
30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Ertürk, 2006-2008 yıllarında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yürüttü. 2008-2010 döneminde Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde görevinden istifa etti.
CHP’de siyasi faaliyet yürüttü
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra CHP’ye katılan Ertürk, yaklaşık beş yıl parti bünyesinde siyasi faaliyet yürüttü. 12 Kasım 2014 tarihinde CHP’den istifa eden Ertürk, bir süre siyasi çalışmalarını bağımsız sürdürdü.
Ertürk, 2019 yılında TBMM’de düzenlenen törenle yeniden CHP’ye katıldı.
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Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
Katıldığı yayında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk, gözaltı ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında verilecek adli kararlar takip edilecek.
Ertürk, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertürk, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, yapılan değerlendirme sonrasında Türker Ertürk’ün tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma sosyal medyadaki video sonrası başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriğinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Soruşturmaya gerekçe gösterilen açıklamada Ertürk şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.”
Türker Ertürk kimdir?
1957 yılında Trabzon’da doğan Türker Ertürk, Deniz Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1979 yılında subay olarak donanmaya katıldı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde farklı görevlerde bulunan Ertürk, yaklaşık 15 yıl gemilerde görev yaptı ve bu dönemde üç harp gemisinin komutanlığını üstlendi.
Ertürk, binbaşı rütbesindeyken Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesindeyken Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği görevlerinde bulundu. Albaylığı döneminde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı yaptı.
1985-1987 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan Ertürk, 1988-1990 döneminde Deniz Harp Akademisi’nde eğitim aldı. Ertürk, 1992 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni, 1999 yılında ise Roma’daki NATO Savunma Koleji’ni tamamladı.
30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Ertürk, 2006-2008 yıllarında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yürüttü. 2008-2010 döneminde Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapan Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde görevinden istifa etti.
CHP’de siyasi faaliyet yürüttü
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra CHP’ye katılan Ertürk, yaklaşık beş yıl parti bünyesinde siyasi faaliyet yürüttü. 12 Kasım 2014 tarihinde CHP’den istifa eden Ertürk, bir süre siyasi çalışmalarını bağımsız sürdürdü.
Ertürk, 2019 yılında TBMM’de düzenlenen törenle yeniden CHP’ye katıldı.
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