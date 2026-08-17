Kapıkule'de dev operasyon! TIR'ın yükünden 810 kilo esrar çıktı
Kapıkule'de dev operasyon! TIR'ın yükünden 810 kilo esrar çıktı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:52
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 10:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
TIR ARACI ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır aracı şüpheli olarak değerlendirildi.
810 KİLOGRAM ESRAR CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan tır cinsi araca da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettği bildirildi
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Kapıkule'de dev operasyon! TIR'ın yükünden 810 kilo esrar çıktı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
TIR ARACI ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır aracı şüpheli olarak değerlendirildi.
810 KİLOGRAM ESRAR CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan tır cinsi araca da el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettği bildirildi
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