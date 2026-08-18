Firmaların ''şeker'' oyunu ifşa oldu! 8 ilde 25 şirkete operasyon
Firmaların ''şeker'' oyunu ifşa oldu! 8 ilde 25 şirkete operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Şeker soruşturması' kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldığını açıkladı. 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirilirken, şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:19
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 10:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek piyasaya ürün sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi, 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını, devletin vergi gelirlerini ve ekonomik düzeni hedef alan yasa dışı faaliyetlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
8 ilde 26 adrese operasyon
Gürlek’in açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemelerinde bazı firmaların, Şeker Kanunu’nda belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarına aykırı hareket ettiği belirlendi.
Bazı ürünlerin “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta” ve “fruktoz” gibi farklı isimlerle faturalandırıldığı, faturada belirtilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün arasında farklılıklar bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde “Şeker Soruşturması” başlatıldı.
İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı.
Çok sayıda suç yönünden soruşturma
Soruşturmanın; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
Gürlek açıklamasında, “Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir.” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gürlek ayrıca soruşturmaya katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.
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Firmaların ''şeker'' oyunu ifşa oldu! 8 ilde 25 şirkete operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Şeker soruşturması' kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldığını açıkladı. 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirilirken, şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek piyasaya ürün sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi, 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını, devletin vergi gelirlerini ve ekonomik düzeni hedef alan yasa dışı faaliyetlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
8 ilde 26 adrese operasyon
Gürlek’in açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemelerinde bazı firmaların, Şeker Kanunu’nda belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarına aykırı hareket ettiği belirlendi.
Bazı ürünlerin “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta” ve “fruktoz” gibi farklı isimlerle faturalandırıldığı, faturada belirtilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün arasında farklılıklar bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde “Şeker Soruşturması” başlatıldı.
İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı.
Çok sayıda suç yönünden soruşturma
Soruşturmanın; bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
Gürlek açıklamasında, “Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir.” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gürlek ayrıca soruşturmaya katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.
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