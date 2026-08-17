Türkiye'nin deniz hamlesi Atina'yı alarma geçirdi: Ankara ateşi yaktı
Türkiye'nin deniz hamlesi Atina'yı alarma geçirdi: Ankara ateşi yaktı
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği yeni Deniz Milli Parkları, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın attığı adımın ardından Yunan hükümeti peş peşe açıklamalar yaparken, Yunan basını gelişmeyi 'sürpriz hamle', 'yeni süreç', 'Türkiye ateşi yaktı' ve 'Atina için kritik sınav' başlıklarıyla manşetlerine taşıdı. Özellikle Türkiye'nin denizlerde attığı stratejik adımın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmeleri yapılırken, Atina'da artan rahatsızlık dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:36
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 12:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin deniz hamlesi Atina'yı alarma geçirdi: Yunan basını peş peşe manşet attı
YUNAN BASININDA YANKI UYANDIRDI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki belirli deniz alanları ve Kuzey Ege'de sınırları belirlenen bir bölge "Deniz Milli Parkı" ilan edildi. Karar, Yunanistan'da siyasi ve medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın attığı adımın uluslararası hukuk açısından herhangi bir sonuç doğuramayacağını savunarak karara tepki gösterdi. Açıklamada, Türkiye'nin belirlediği alanların karasularının ötesine uzandığı öne sürüldü.
"TÜRKİYE'NİN HAMLESİ SÜRPRİZ OLDU: YUNANİSTAN ZOR DURUMDA KALDI"
Atina merkezli medya kuruluşları ise Türkiye'nin kararını farklı yönleriyle ele aldı. Banking News, "Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu: Yunanistan zor durumda kaldı" başlıklı haberinde, Ankara'nın deniz parkı kararının Atina açısından beklenmedik olduğunu yazdı.
Haberde, söz konusu gelişmenin Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime neden olabileceği ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki mevcut tartışmaları daha karmaşık hale getirebileceği öne sürüldü.
"TÜRKİYE'NİN 3 HEDEFİ VAR"
Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Liberal ise "Türk parkları: Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de ne arıyor?" başlığıyla yayımladığı analizde, Türkiye'nin kararının arkasında üç hedef bulunduğunu iddia etti.
Liberal'e göre ilk hedef, Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini yalnızca haritalar ve siyasi açıklamalarla sınırlı tutmayıp idari uygulamalara da yansıtmak.
ANKARA AÇISINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI
Gazete, ikinci hedefin ise deniz parklarında çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılığa yönelik düzenlemeler ve çeşitli idari denetim mekanizmaları oluşturmak olduğunu öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin kendi yetki alanındaki bu uygulamalar için başka bir ülkeden onay almak zorunda olmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Üçüncü hedefin ise gelecekte yapılabilecek müzakerelerde Ankara açısından yeni bir başlangıç noktası oluşturmak olduğu savunuldu.
"TÜRKİYE ATEŞİ YAKTI"
Atina merkezli To Vima gazetesi ise gelişmeyi "Türkiye ateşi yaktı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Gazete, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de iki deniz milli parkının ilan edildiğine dikkat çekerek, söz konusu adımın Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.
To Vima ayrıca Ankara'nın kararını, Yunanistan'ın daha önce açıkladığı Deniz Alan Planlaması'na verilen bir karşılık olarak değerlendirdi.
"YUNANİSTAN NASIL KARŞILIK VERMELİ?"
Yunanistan merkezli Militaire ise gelişmeyi "Türkiye'nin hamlesi karşısında Yunanistan ne yapabilir?" sorusuyla ele aldı.
Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamanın tek başına yeterli olmayabileceği savunularak, Atina'nın Ankara ile doğrudan temas kurması gerektiği belirtildi.
Militaire, Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunun Türk yetkililere açık şekilde aktarılması ve Atina'nın "tek taraflı sınır belirlenmesine ilişkin kırmızı çizgilerinin" ortaya konulması gerektiğini yazdı.
DİMOKRATİKİ'DEN "MAVİ VATAN" VURGUSU
Yunan basınından Dimokratiki de Türkiye'nin kararını "Türkiye, Yunanistan'ı deniz parkları ile boğuyor" başlığıyla gündemine taşıdı.
Gazete, deniz parklarının ilan edilmesinin, Türkiye'de "Mavi Vatan" politikasına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme geldiği bir döneme denk gelmesine dikkat çekti.
Dimokratiki, gelişmenin Ankara ile Atina arasında yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceğini savunurken, Yunanistan'ın Türkiye'nin attığı adımlara karşı diplomatik girişimlerini artırması gerektiğini öne sürdü.
Gazete, ikinci hedefin ise deniz parklarında çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılığa yönelik düzenlemeler ve çeşitli idari denetim mekanizmaları oluşturmak olduğunu öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin kendi yetki alanındaki bu uygulamalar için başka bir ülkeden onay almak zorunda olmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Üçüncü hedefin ise gelecekte yapılabilecek müzakerelerde Ankara açısından yeni bir başlangıç noktası oluşturmak olduğu savunuldu.
"TÜRKİYE ATEŞİ YAKTI"
Atina merkezli To Vima gazetesi ise gelişmeyi "Türkiye ateşi yaktı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Gazete, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de iki deniz milli parkının ilan edildiğine dikkat çekerek, söz konusu adımın Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.
To Vima ayrıca Ankara'nın kararını, Yunanistan'ın daha önce açıkladığı Deniz Alan Planlaması'na verilen bir karşılık olarak değerlendirdi.
"YUNANİSTAN NASIL KARŞILIK VERMELİ?"
Yunanistan merkezli Militaire ise gelişmeyi "Türkiye'nin hamlesi karşısında Yunanistan ne yapabilir?" sorusuyla ele aldı.
Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamanın tek başına yeterli olmayabileceği savunularak, Atina'nın Ankara ile doğrudan temas kurması gerektiği belirtildi.
Militaire, Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunun Türk yetkililere açık şekilde aktarılması ve Atina'nın "tek taraflı sınır belirlenmesine ilişkin kırmızı çizgilerinin" ortaya konulması gerektiğini yazdı.
DİMOKRATİKİ'DEN "MAVİ VATAN" VURGUSU
Yunan basınından Dimokratiki de Türkiye'nin kararını "Türkiye, Yunanistan'ı deniz parkları ile boğuyor" başlığıyla gündemine taşıdı.
Gazete, deniz parklarının ilan edilmesinin, Türkiye'de "Mavi Vatan" politikasına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme geldiği bir döneme denk gelmesine dikkat çekti.
Dimokratiki, gelişmenin Ankara ile Atina arasında yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceğini savunurken, Yunanistan'ın Türkiye'nin attığı adımlara karşı diplomatik girişimlerini artırması gerektiğini öne sürdü
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Türkiye'nin deniz hamlesi Atina'yı alarma geçirdi: Ankara ateşi yaktı
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği yeni Deniz Milli Parkları, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ankara'nın attığı adımın ardından Yunan hükümeti peş peşe açıklamalar yaparken, Yunan basını gelişmeyi 'sürpriz hamle', 'yeni süreç', 'Türkiye ateşi yaktı' ve 'Atina için kritik sınav' başlıklarıyla manşetlerine taşıdı. Özellikle Türkiye'nin denizlerde attığı stratejik adımın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmeleri yapılırken, Atina'da artan rahatsızlık dikkat çekti.
Türkiye'nin deniz hamlesi Atina'yı alarma geçirdi: Yunan basını peş peşe manşet attı
YUNAN BASININDA YANKI UYANDIRDI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki belirli deniz alanları ve Kuzey Ege'de sınırları belirlenen bir bölge "Deniz Milli Parkı" ilan edildi. Karar, Yunanistan'da siyasi ve medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın attığı adımın uluslararası hukuk açısından herhangi bir sonuç doğuramayacağını savunarak karara tepki gösterdi. Açıklamada, Türkiye'nin belirlediği alanların karasularının ötesine uzandığı öne sürüldü.
"TÜRKİYE'NİN HAMLESİ SÜRPRİZ OLDU: YUNANİSTAN ZOR DURUMDA KALDI"
Atina merkezli medya kuruluşları ise Türkiye'nin kararını farklı yönleriyle ele aldı. Banking News, "Türkiye'nin hamlesi sürpriz oldu: Yunanistan zor durumda kaldı" başlıklı haberinde, Ankara'nın deniz parkı kararının Atina açısından beklenmedik olduğunu yazdı.
Haberde, söz konusu gelişmenin Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime neden olabileceği ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki mevcut tartışmaları daha karmaşık hale getirebileceği öne sürüldü.
"TÜRKİYE'NİN 3 HEDEFİ VAR"
Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Liberal ise "Türk parkları: Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de ne arıyor?" başlığıyla yayımladığı analizde, Türkiye'nin kararının arkasında üç hedef bulunduğunu iddia etti.
Liberal'e göre ilk hedef, Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini yalnızca haritalar ve siyasi açıklamalarla sınırlı tutmayıp idari uygulamalara da yansıtmak.
ANKARA AÇISINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI
Gazete, ikinci hedefin ise deniz parklarında çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılığa yönelik düzenlemeler ve çeşitli idari denetim mekanizmaları oluşturmak olduğunu öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin kendi yetki alanındaki bu uygulamalar için başka bir ülkeden onay almak zorunda olmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Üçüncü hedefin ise gelecekte yapılabilecek müzakerelerde Ankara açısından yeni bir başlangıç noktası oluşturmak olduğu savunuldu.
"TÜRKİYE ATEŞİ YAKTI"
Atina merkezli To Vima gazetesi ise gelişmeyi "Türkiye ateşi yaktı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Gazete, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de iki deniz milli parkının ilan edildiğine dikkat çekerek, söz konusu adımın Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.
To Vima ayrıca Ankara'nın kararını, Yunanistan'ın daha önce açıkladığı Deniz Alan Planlaması'na verilen bir karşılık olarak değerlendirdi.
"YUNANİSTAN NASIL KARŞILIK VERMELİ?"
Yunanistan merkezli Militaire ise gelişmeyi "Türkiye'nin hamlesi karşısında Yunanistan ne yapabilir?" sorusuyla ele aldı.
Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamanın tek başına yeterli olmayabileceği savunularak, Atina'nın Ankara ile doğrudan temas kurması gerektiği belirtildi.
Militaire, Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunun Türk yetkililere açık şekilde aktarılması ve Atina'nın "tek taraflı sınır belirlenmesine ilişkin kırmızı çizgilerinin" ortaya konulması gerektiğini yazdı.
DİMOKRATİKİ'DEN "MAVİ VATAN" VURGUSU
Yunan basınından Dimokratiki de Türkiye'nin kararını "Türkiye, Yunanistan'ı deniz parkları ile boğuyor" başlığıyla gündemine taşıdı.
Gazete, deniz parklarının ilan edilmesinin, Türkiye'de "Mavi Vatan" politikasına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme geldiği bir döneme denk gelmesine dikkat çekti.
Dimokratiki, gelişmenin Ankara ile Atina arasında yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceğini savunurken, Yunanistan'ın Türkiye'nin attığı adımlara karşı diplomatik girişimlerini artırması gerektiğini öne sürdü.
Gazete, ikinci hedefin ise deniz parklarında çevresel izleme, bilimsel faaliyetler, balıkçılığa yönelik düzenlemeler ve çeşitli idari denetim mekanizmaları oluşturmak olduğunu öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin kendi yetki alanındaki bu uygulamalar için başka bir ülkeden onay almak zorunda olmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Üçüncü hedefin ise gelecekte yapılabilecek müzakerelerde Ankara açısından yeni bir başlangıç noktası oluşturmak olduğu savunuldu.
"TÜRKİYE ATEŞİ YAKTI"
Atina merkezli To Vima gazetesi ise gelişmeyi "Türkiye ateşi yaktı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Gazete, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de iki deniz milli parkının ilan edildiğine dikkat çekerek, söz konusu adımın Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.
To Vima ayrıca Ankara'nın kararını, Yunanistan'ın daha önce açıkladığı Deniz Alan Planlaması'na verilen bir karşılık olarak değerlendirdi.
"YUNANİSTAN NASIL KARŞILIK VERMELİ?"
Yunanistan merkezli Militaire ise gelişmeyi "Türkiye'nin hamlesi karşısında Yunanistan ne yapabilir?" sorusuyla ele aldı.
Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamanın tek başına yeterli olmayabileceği savunularak, Atina'nın Ankara ile doğrudan temas kurması gerektiği belirtildi.
Militaire, Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin pozisyonunun Türk yetkililere açık şekilde aktarılması ve Atina'nın "tek taraflı sınır belirlenmesine ilişkin kırmızı çizgilerinin" ortaya konulması gerektiğini yazdı.
DİMOKRATİKİ'DEN "MAVİ VATAN" VURGUSU
Yunan basınından Dimokratiki de Türkiye'nin kararını "Türkiye, Yunanistan'ı deniz parkları ile boğuyor" başlığıyla gündemine taşıdı.
Gazete, deniz parklarının ilan edilmesinin, Türkiye'de "Mavi Vatan" politikasına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme geldiği bir döneme denk gelmesine dikkat çekti.
Dimokratiki, gelişmenin Ankara ile Atina arasında yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceğini savunurken, Yunanistan'ın Türkiye'nin attığı adımlara karşı diplomatik girişimlerini artırması gerektiğini öne sürdü
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