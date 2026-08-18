Alihan Kuriş soruşturmasında şok detay: Gizli ağ ortaya çıktı
Alihan Kuriş soruşturmasında şok detay: Gizli ağ ortaya çıktı
Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün FETÖ'de olduğu gibi ByLock benzeri ‘Glooper' sistemiyle haberleştiği ve sadece üst düzey isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Halka açık uygulama mağazalarında bulunmayan sistemin, dışarıdan erişimi engellemek için 3 aşamalı doğrulama ile çalıştığı belirtildi. Glooper'ın örgüt lideri Alihan Kuriş, kurmayları, bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3 bin ila 3 bin 500 kişi arasında kullanıcı tarafından kullanıldığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:13
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş, evinde ele geçirilen yaklaşık 27.5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının kaynağını 'düğün takıları ve aile birikimi' olarak açıkladı. Kuriş, evdeki altınların bir bölümünün eşiyle düğününde takıldığını, bir bölümünün ise çocuklarına hediye edildiğini söyledi. Kuriş, "Bunların tamamı benim ailemin birikimidir" ifadelerini kullandı. Kuriş ayrıca aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu, bunun şirketten aldığı maaş ve kira gelirlerinden oluştuğunu savundu. Bankadaki kişisel hesabında ise yaklaşık 650 bin lira bulunduğunu öne sürdü. Aramalarda evinden çıkan 29 Ocak 2021 tarihli ve 3 milyon dolar tutarındaki senet de Kuriş'e soruldu. Senette alacaklı kendisi, borçlu ise komşusu Osman Aslanali görünüyordu.
Alihan Kuriş Glooper uygulamasından haberdar olmadığını öne sürdü.
MUTLAK İTAAT SORGUSU
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kuriş, Aslanali ile aralarında ticari bir ilişki bulunmadığını belirterek, dev senedin gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışına ilişkin teminat senedi olduğunu savundu. Şahin, Kuriş'in bu baskıyı özellikle ticari kurum ve yurt yöneticileri ile yakın çevresi aracılığıyla artırdığını iddia etti. Alihan Kuriş'e Rüstem Şahin'in dosyaya giren ifadesi de soruldu. Şahin, Kuriş'in Süleymancılar cemaati üyeleri üzerinde 'mutlak itaat' baskısı kurduğunu öne sürmüştü. Kendisini bir 'kanaat önderi' olarak tanımlayan Kuriş, örgütün üs düzeyinde görevli 50 kişiyi tanımadığını söyledi ve GSM kullanmadığını ifade etti.
6.5 MİLYARLIK ŞİRKETİ KARDEŞİNE DEVRETMİŞ
Alihan Kuriş, Arden Gıda'daki payının yüzde 5 olduğunu savundu. Ancak resmi kayıtlarda Kuriş'in şirketteki payının yüzde 37.5 olduğu belirtildi. Kuriş, hisselerinin tamamını Temmuz 2021'de kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiğini söyledi. MASAK raporuna göre Arden Gıda'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 6.52 milyar TL, 2025 yılı brüt satışları ise 1.57 milyar TL oldu. Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari ilişkilerinden biri ise Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri ile gerçekleşmişti. İki şirketin 2017-Haziran 2026 arasındaki banka işlem hacmi 339.6 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
KİMYA PATRONU YAKALANDI
Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ortağı olduğu kimya deposunda 1.4 milyar TL'lik 206 kilo altın ele geçirilmişti. Şirket sahibi İrfan Yılmaz gözaltına alındı; firari Tuna Kuriş'i sakladığı düşünülen oğlu Erhan Yılmaz ise aranıyor.
OYUN PLATFORMU KRİPTO HABERLEŞMEYE DÖNÜŞTÜ
Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün, FETÖ'ye ait ByLock'a benzer olan 'Glooper' adlı kapalı bir haberleşme ağı kullandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Glooper'ın örgütün üst yönetimi tarafından kullanılan özel bir uygulama olduğunu söyledi. İddialara göre oyun tabanlı Glooper, Hindistan merkezli bir yazılım şirketine özel olarak hazırlatılan kodlamayla gizli haberleşme sistemine dönüştürüldü. Açık kaynaklara göre Glooper, 2022'de Hindistan'da kurulan ve daha sonra iflas ettiği belirtilen bir şirket tarafından geliştirilen ödül tabanlı çevrim içi oyun platformu. Kullanıcılar oyun oynayarak, video ve reklam izleyerek, anket doldurarak veya turnuvalara katılarak ödül kazanabiliyordu.
'SUÇ VARSA GEREĞİ YAPILIR'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili, "İnançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır" dedi. Gürlek, "Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır" ifadelerini kullandı.
3 BİN YÖNETİCİYE ÜÇ AŞAMALI DOĞRULAMA
Halka açık uygulama mağazalarında bulunmayan sistemin, dışarıdan erişimi engellemek için 3 aşamalı doğrulama ile çalıştığı belirtildi. Glooper'ın örgüt lideri Alihan Kuriş, kurmayları, bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3 bin ila 3 bin 500 kişi arasında kullanıcı tarafından kullanıldığı öne sürüldü.
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Alihan Kuriş soruşturmasında şok detay: Gizli ağ ortaya çıktı
Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün FETÖ'de olduğu gibi ByLock benzeri ‘Glooper' sistemiyle haberleştiği ve sadece üst düzey isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Halka açık uygulama mağazalarında bulunmayan sistemin, dışarıdan erişimi engellemek için 3 aşamalı doğrulama ile çalıştığı belirtildi. Glooper'ın örgüt lideri Alihan Kuriş, kurmayları, bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3 bin ila 3 bin 500 kişi arasında kullanıcı tarafından kullanıldığı öne sürüldü.
Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş, evinde ele geçirilen yaklaşık 27.5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının kaynağını 'düğün takıları ve aile birikimi' olarak açıkladı. Kuriş, evdeki altınların bir bölümünün eşiyle düğününde takıldığını, bir bölümünün ise çocuklarına hediye edildiğini söyledi. Kuriş, "Bunların tamamı benim ailemin birikimidir" ifadelerini kullandı. Kuriş ayrıca aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu, bunun şirketten aldığı maaş ve kira gelirlerinden oluştuğunu savundu. Bankadaki kişisel hesabında ise yaklaşık 650 bin lira bulunduğunu öne sürdü. Aramalarda evinden çıkan 29 Ocak 2021 tarihli ve 3 milyon dolar tutarındaki senet de Kuriş'e soruldu. Senette alacaklı kendisi, borçlu ise komşusu Osman Aslanali görünüyordu.
Alihan Kuriş Glooper uygulamasından haberdar olmadığını öne sürdü.
MUTLAK İTAAT SORGUSU
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kuriş, Aslanali ile aralarında ticari bir ilişki bulunmadığını belirterek, dev senedin gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışına ilişkin teminat senedi olduğunu savundu. Şahin, Kuriş'in bu baskıyı özellikle ticari kurum ve yurt yöneticileri ile yakın çevresi aracılığıyla artırdığını iddia etti. Alihan Kuriş'e Rüstem Şahin'in dosyaya giren ifadesi de soruldu. Şahin, Kuriş'in Süleymancılar cemaati üyeleri üzerinde 'mutlak itaat' baskısı kurduğunu öne sürmüştü. Kendisini bir 'kanaat önderi' olarak tanımlayan Kuriş, örgütün üs düzeyinde görevli 50 kişiyi tanımadığını söyledi ve GSM kullanmadığını ifade etti.
6.5 MİLYARLIK ŞİRKETİ KARDEŞİNE DEVRETMİŞ
Alihan Kuriş, Arden Gıda'daki payının yüzde 5 olduğunu savundu. Ancak resmi kayıtlarda Kuriş'in şirketteki payının yüzde 37.5 olduğu belirtildi. Kuriş, hisselerinin tamamını Temmuz 2021'de kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiğini söyledi. MASAK raporuna göre Arden Gıda'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 6.52 milyar TL, 2025 yılı brüt satışları ise 1.57 milyar TL oldu. Arden Gıda'nın en yüksek hacimli ticari ilişkilerinden biri ise Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri ile gerçekleşmişti. İki şirketin 2017-Haziran 2026 arasındaki banka işlem hacmi 339.6 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
KİMYA PATRONU YAKALANDI
Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ortağı olduğu kimya deposunda 1.4 milyar TL'lik 206 kilo altın ele geçirilmişti. Şirket sahibi İrfan Yılmaz gözaltına alındı; firari Tuna Kuriş'i sakladığı düşünülen oğlu Erhan Yılmaz ise aranıyor.
OYUN PLATFORMU KRİPTO HABERLEŞMEYE DÖNÜŞTÜ
Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün, FETÖ'ye ait ByLock'a benzer olan 'Glooper' adlı kapalı bir haberleşme ağı kullandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Glooper'ın örgütün üst yönetimi tarafından kullanılan özel bir uygulama olduğunu söyledi. İddialara göre oyun tabanlı Glooper, Hindistan merkezli bir yazılım şirketine özel olarak hazırlatılan kodlamayla gizli haberleşme sistemine dönüştürüldü. Açık kaynaklara göre Glooper, 2022'de Hindistan'da kurulan ve daha sonra iflas ettiği belirtilen bir şirket tarafından geliştirilen ödül tabanlı çevrim içi oyun platformu. Kullanıcılar oyun oynayarak, video ve reklam izleyerek, anket doldurarak veya turnuvalara katılarak ödül kazanabiliyordu.
'SUÇ VARSA GEREĞİ YAPILIR'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili, "İnançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır" dedi. Gürlek, "Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır" ifadelerini kullandı.
3 BİN YÖNETİCİYE ÜÇ AŞAMALI DOĞRULAMA
Halka açık uygulama mağazalarında bulunmayan sistemin, dışarıdan erişimi engellemek için 3 aşamalı doğrulama ile çalıştığı belirtildi. Glooper'ın örgüt lideri Alihan Kuriş, kurmayları, bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3 bin ila 3 bin 500 kişi arasında kullanıcı tarafından kullanıldığı öne sürüldü.
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