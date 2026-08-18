İstanbul'daki soruşturmada yeni gelişme! İki CHP'li ismin testi pozitif çıktı
İstanbul'daki soruşturmada yeni gelişme! İki CHP'li ismin testi pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında testleri alınan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçları pozitif çıktı
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:03
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 15:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda numuneleri incelenen CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edildi. İki isim hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Numunelerde uyuşturucu madde tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy’dan uyuşturucu testi için numune alındı.
Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından iki isme ait numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği öne sürüldü.
Adli süreç devam ediyor
Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Ercan ve Ulusoy hakkında yürütülen adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy, daha önce İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimler arasında yer almıştı. Anadolu Ajansı da söz konusu soruşturma kapsamında Ercan ve Ulusoy'un gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu bildirmişti.
Not: Uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıkması, tek başına bir suçun kesinleştiği anlamına gelmez; adli sürecin sonucunun beklenmesi gerekir.
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İstanbul'daki soruşturmada yeni gelişme! İki CHP'li ismin testi pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında testleri alınan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçları pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda numuneleri incelenen CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edildi. İki isim hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Numunelerde uyuşturucu madde tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy’dan uyuşturucu testi için numune alındı.
Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından iki isme ait numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği öne sürüldü.
Adli süreç devam ediyor
Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Ercan ve Ulusoy hakkında yürütülen adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy, daha önce İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimler arasında yer almıştı. Anadolu Ajansı da söz konusu soruşturma kapsamında Ercan ve Ulusoy'un gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu bildirmişti.
Not: Uyuşturucu testi sonucunun pozitif çıkması, tek başına bir suçun kesinleştiği anlamına gelmez; adli sürecin sonucunun beklenmesi gerekir.
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