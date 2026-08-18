İspanya, Arda Güler'i konuşuyor! Mourinho'nun prensi oldu...

Marca, Arda Güler'in hazırlık dönemindeki performansıyla Real Madrid'in oyun merkezine yerleştiğini vurguladı. Genç yıldızın ligdeki ilk maça ilk 11'de başlama ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:52
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 11:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanyol basını, Real Madrid'de yeni sezon öncesi sergilediği performansla öne çıkan Arda Güler'i gündemine taşıdı. Marca, milli futbolcuyu "Real Madrid'in sezon öncesindeki en iyi oyuncusu" olarak gösterirken, Jose Mourinho yönetiminde takımın hücum organizasyonlarının merkezine yerleştiğine dikkat çekti.
Real Madrid'de 2026-2027 sezonu hazırlıkları sürerken Arda Güler'in performansı İspanya'da geniş yankı uyandırdı. İspanyol spor gazetesi Marca, sezon öncesi hazırlık dönemini değerlendirdiği haberinde Arda Güler'e özel bir yer ayırdı.
Marca, milli futbolcu için "Real Madrid'in sezon öncesindeki en iyi oyuncusunun adı ve soyadı var: Arda Güler" ifadelerini kullanarak, genç yıldızın yaz döneminin en istikrarlı isimlerinden biri olduğunu vurguladı.
Haberde, Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminin ilk adımlarında takımın oyun düzeninin önemli bölümünün Arda Güler üzerinden şekillendiği belirtildi.
MOURINHO'NUN VERDİĞİ GÖREVİ YERİNE GETİRDİ
Arda Güler'in 2026-2027 sezonuna Alcorcon ile oynanan hazırlık maçında kaçırdığı penaltıyla başladığını hatırlatan Marca, bunun genç futbolcunun performansını etkilemediğini yazdı.
Haberde, Mourinho'nun Arda'ya verdiği görevin ardından milli futbolcunun özellikle 10 numara pozisyonunda etkili bir performans ortaya koyduğu kaydedildi.
Arda'nın hücum hattında takım arkadaşlarını yönlendirdiği, hatlar arasındaki boşlukları sürekli zorladığı ve hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendiği ifade edildi.
Marca, Arda için, "Safkan bir 10 numara" değerlendirmesinde bulunurken genç futbolcunun Real Madrid kariyerinde daha önce bu rolü bu kadar belirgin şekilde üstlenmediğine dikkat çekti.
FORMAYI BELLINGHAM'DAN KAPABİLİR
Haberde Arda Güler'in orta sahadaki en önemli rakiplerinden birinin Jude Bellingham olduğu belirtildi.
Bellingham'ın takıma geç katılması ve hazırlık döneminde sınırlı süre alması nedeniyle Arda'nın lig başlangıcı öncesinde avantajlı konuma geçtiği aktarıldı.
Marca'ya göre milli yıldızın, Real Madrid'in Espanyol karşısında oynayacağı ligdeki ilk maçta ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek.
İspanyol gazetesi, Arda Güler'in hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolun ilk 11 için güçlü bir mesaj verdiğini belirterek, sahadaki performansıyla formayı hak ettiğini vurguladı.
ARDA GÜLER'İ MESUT ÖZİL'E BENZETTİLER
Marca, Arda Güler'in Jose Mourinho yönetimindeki rolünü eski Real Madrid yıldızı Mesut Özil'e de benzetti.
Haberde, Özil'in 2010 yılında Real Madrid'e büyük bir yıldız etiketiyle gelmemesine rağmen Mourinho yönetiminde takımın önemli isimlerinden birine dönüştüğü hatırlatıldı.
Arda ile Özil arasında **oynadıkları bölge ve sol ayak kaliteleri** üzerinden benzerlik kuran İspanyol gazetesi, genç futbolcunun da Mourinho yönetiminde benzer bir çıkış yakalayabileceğine dikkat çekti.
ARDA'YA HÜCUMDA DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK
Geçen sezon Arda Güler'in oyun kurulumunda daha geriden görev almak zorunda kaldığını belirten Marca, bu sezon ise milli futbolcunun hücum bölgesinde daha özgür hareket ettiğini yazdı.
Takımdaki yeni yapı ve orta sahadaki farklı oyuncuların oyun kurulumundaki sorumluluğu paylaşmasının Arda'nın hücum yeteneklerini daha fazla göstermesine imkan sağladığı ifade edildi.
Marca, haberini Arda Güler'in Real Madrid'de önünün açıldığına dikkat çeken **"Arda için yol açık"** değerlendirmesiyle tamamladı.
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İspanya, Arda Güler'i konuşuyor! Mourinho'nun prensi oldu...
Marca, Arda Güler'in hazırlık dönemindeki performansıyla Real Madrid'in oyun merkezine yerleştiğini vurguladı. Genç yıldızın ligdeki ilk maça ilk 11'de başlama ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. İşte detaylar...
İspanyol basını, Real Madrid'de yeni sezon öncesi sergilediği performansla öne çıkan Arda Güler'i gündemine taşıdı. Marca, milli futbolcuyu "Real Madrid'in sezon öncesindeki en iyi oyuncusu" olarak gösterirken, Jose Mourinho yönetiminde takımın hücum organizasyonlarının merkezine yerleştiğine dikkat çekti.
Real Madrid'de 2026-2027 sezonu hazırlıkları sürerken Arda Güler'in performansı İspanya'da geniş yankı uyandırdı. İspanyol spor gazetesi Marca, sezon öncesi hazırlık dönemini değerlendirdiği haberinde Arda Güler'e özel bir yer ayırdı.
Marca, milli futbolcu için "Real Madrid'in sezon öncesindeki en iyi oyuncusunun adı ve soyadı var: Arda Güler" ifadelerini kullanarak, genç yıldızın yaz döneminin en istikrarlı isimlerinden biri olduğunu vurguladı.
Haberde, Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminin ilk adımlarında takımın oyun düzeninin önemli bölümünün Arda Güler üzerinden şekillendiği belirtildi.
MOURINHO'NUN VERDİĞİ GÖREVİ YERİNE GETİRDİ
Arda Güler'in 2026-2027 sezonuna Alcorcon ile oynanan hazırlık maçında kaçırdığı penaltıyla başladığını hatırlatan Marca, bunun genç futbolcunun performansını etkilemediğini yazdı.
Haberde, Mourinho'nun Arda'ya verdiği görevin ardından milli futbolcunun özellikle 10 numara pozisyonunda etkili bir performans ortaya koyduğu kaydedildi.
Arda'nın hücum hattında takım arkadaşlarını yönlendirdiği, hatlar arasındaki boşlukları sürekli zorladığı ve hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendiği ifade edildi.
Marca, Arda için, "Safkan bir 10 numara" değerlendirmesinde bulunurken genç futbolcunun Real Madrid kariyerinde daha önce bu rolü bu kadar belirgin şekilde üstlenmediğine dikkat çekti.
FORMAYI BELLINGHAM'DAN KAPABİLİR
Haberde Arda Güler'in orta sahadaki en önemli rakiplerinden birinin Jude Bellingham olduğu belirtildi.
Bellingham'ın takıma geç katılması ve hazırlık döneminde sınırlı süre alması nedeniyle Arda'nın lig başlangıcı öncesinde avantajlı konuma geçtiği aktarıldı.
Marca'ya göre milli yıldızın, Real Madrid'in Espanyol karşısında oynayacağı ligdeki ilk maçta ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek.
İspanyol gazetesi, Arda Güler'in hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolun ilk 11 için güçlü bir mesaj verdiğini belirterek, sahadaki performansıyla formayı hak ettiğini vurguladı.
ARDA GÜLER'İ MESUT ÖZİL'E BENZETTİLER
Marca, Arda Güler'in Jose Mourinho yönetimindeki rolünü eski Real Madrid yıldızı Mesut Özil'e de benzetti.
Haberde, Özil'in 2010 yılında Real Madrid'e büyük bir yıldız etiketiyle gelmemesine rağmen Mourinho yönetiminde takımın önemli isimlerinden birine dönüştüğü hatırlatıldı.
Arda ile Özil arasında **oynadıkları bölge ve sol ayak kaliteleri** üzerinden benzerlik kuran İspanyol gazetesi, genç futbolcunun da Mourinho yönetiminde benzer bir çıkış yakalayabileceğine dikkat çekti.
ARDA'YA HÜCUMDA DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK
Geçen sezon Arda Güler'in oyun kurulumunda daha geriden görev almak zorunda kaldığını belirten Marca, bu sezon ise milli futbolcunun hücum bölgesinde daha özgür hareket ettiğini yazdı.
Takımdaki yeni yapı ve orta sahadaki farklı oyuncuların oyun kurulumundaki sorumluluğu paylaşmasının Arda'nın hücum yeteneklerini daha fazla göstermesine imkan sağladığı ifade edildi.
Marca, haberini Arda Güler'in Real Madrid'de önünün açıldığına dikkat çeken **"Arda için yol açık"** değerlendirmesiyle tamamladı.
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