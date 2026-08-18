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Çerçeve yasa Kurulu'nun toplanma tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek, 'İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek, "İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.
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