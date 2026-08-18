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Çerçeve yasa Kurulu'nun toplanma tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek, 'İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:18
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 10:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Çerçeve yasa Kurulu'nun toplanma tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek, "İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

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