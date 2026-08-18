Abdullah Gül’den çerçeve yasa açıklaması: Yeni bir kapı açtı
Abdullah Gül’den çerçeve yasa açıklaması: Yeni bir kapı açtı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan “çerçeve yasa” hakkında açıklama yaptı. Gül, düzenlemenin Kürt meselesinin çözümünde “yeni bir kapı” açtığını belirterek sürece katkı sağlayan siyasi liderler ile devlet görevlilerine teşekkür etti. Düzenlemenin ardından atılacak adımlar ve uygulama süreci gündemdeki yerini koruyacak.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 19:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan yasayı Cumhuriyet tarihinin önemli konularından biri olarak nitelendirdiği Kürt meselesinin çözümü açısından değerlendirdi.
Gül, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır” ifadelerini kullandı.
Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Gül, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yer verdi. Atılan adımı “cesur” olarak nitelendiren Gül, siyasi liderler ile mutabakata zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik etti.
Gül, “Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim” dedi.
“İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum”
Yasanın Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Gül, açıklamasını “İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum” sözleriyle tamamladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Abdullah Gül’den çerçeve yasa açıklaması: Yeni bir kapı açtı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan “çerçeve yasa” hakkında açıklama yaptı. Gül, düzenlemenin Kürt meselesinin çözümünde “yeni bir kapı” açtığını belirterek sürece katkı sağlayan siyasi liderler ile devlet görevlilerine teşekkür etti. Düzenlemenin ardından atılacak adımlar ve uygulama süreci gündemdeki yerini koruyacak.
Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan yasayı Cumhuriyet tarihinin önemli konularından biri olarak nitelendirdiği Kürt meselesinin çözümü açısından değerlendirdi.
Gül, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır” ifadelerini kullandı.
Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Gül, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yer verdi. Atılan adımı “cesur” olarak nitelendiren Gül, siyasi liderler ile mutabakata zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik etti.
Gül, “Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim” dedi.
“İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum”
Yasanın Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Gül, açıklamasını “İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum” sözleriyle tamamladı.
Çok Okunanlar