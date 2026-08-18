Bakan Bolat Türkiye'nin milli geliri 23,5 yılda 6 kat arttı
Bakan Bolat Türkiye'nin milli geliri 23,5 yılda 6 kat arttı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin son 23,5 yılda milli gelirini dolar bazında 6 kat, mal ve hizmet ihracatını ise 8 kat artırdığını açıkladı. Aksaray'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, istihdamın aynı dönemde 11 milyon kişi artarak 32 milyon 700 bine ulaştığını belirtti. Ekonomi gündeminde önümüzdeki dönemde bölgesel gelişmelerin enerji maliyetleri, bütçe ve vatandaşların refahı üzerindeki etkileri izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:48
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 20:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bolat, salgınla başlayan süreçte dünya ekonomisinin önemli bir daralma yaşadığını söyledi. Salgın sonrasında artan talebin yüksek enflasyonu beraberinde getirdiğini belirten Bolat, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da enerji ve gıda fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
Bolat, savaş nedeniyle Türkiye'nin enerji ithalat faturasının 100 milyar dolara çıktığını ve bir yıllık dönemde 50 milyar dolarlık ilave artış yaşandığını kaydetti.
Depremlerin bütçeye maliyeti 105 milyar dolar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde ağır yıkıma yol açtığını hatırlatan Bolat, enflasyonla mücadele ile deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasının hükümetin iki öncelikli hedefi olduğunu söyledi.
Deprem bölgelerindeki yeniden imar ve inşa çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Bolat, çalışmaların 3,5 yılda bütçeye 105 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu bildirdi. Bolat, söz konusu bütçe yükünün gelecek yıllarda önemli ölçüde azalacağını ifade etti.
Bolat milli gelir ve ihracat verilerini paylaştı
Türkiye'nin son 23,5 yıllık ekonomik performansına ilişkin rakamları paylaşan Bolat, milli gelirin dolar bazında 6 katına çıktığını söyledi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatının 8 kat arttığını belirtti.
İstihdamda 11 milyon kişilik artış gerçekleştiğini kaydeden Bolat, toplam istihdamın 32 milyon 700 bin kişiye ulaştığını açıkladı.
Bölgesel gelişmeler maliyetleri etkiliyor
Bolat, Körfez bölgesindeki savaşın enerji maliyetlerinden gübre fiyatlarına ve petrokimya ürünlerine kadar çeşitli alanlarda fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısında ekonomik ve güvenlik politikalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Bölgedeki savaşların barış çabalarıyla sona erdirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Bolat, bundan sonraki süreçte vatandaşların refahını artırmaya yönelik politikalara ağırlık verileceğini kaydetti.
Aksaray Valisi Murat Duru da toplantıda yaptığı konuşmada, Aksaray'ın tarım ve sanayi alanlarındaki üretimiyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.
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Bakan Bolat Türkiye'nin milli geliri 23,5 yılda 6 kat arttı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin son 23,5 yılda milli gelirini dolar bazında 6 kat, mal ve hizmet ihracatını ise 8 kat artırdığını açıkladı. Aksaray'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, istihdamın aynı dönemde 11 milyon kişi artarak 32 milyon 700 bine ulaştığını belirtti. Ekonomi gündeminde önümüzdeki dönemde bölgesel gelişmelerin enerji maliyetleri, bütçe ve vatandaşların refahı üzerindeki etkileri izlenecek.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bolat, salgınla başlayan süreçte dünya ekonomisinin önemli bir daralma yaşadığını söyledi. Salgın sonrasında artan talebin yüksek enflasyonu beraberinde getirdiğini belirten Bolat, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da enerji ve gıda fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
Bolat, savaş nedeniyle Türkiye'nin enerji ithalat faturasının 100 milyar dolara çıktığını ve bir yıllık dönemde 50 milyar dolarlık ilave artış yaşandığını kaydetti.
Depremlerin bütçeye maliyeti 105 milyar dolar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde ağır yıkıma yol açtığını hatırlatan Bolat, enflasyonla mücadele ile deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasının hükümetin iki öncelikli hedefi olduğunu söyledi.
Deprem bölgelerindeki yeniden imar ve inşa çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Bolat, çalışmaların 3,5 yılda bütçeye 105 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu bildirdi. Bolat, söz konusu bütçe yükünün gelecek yıllarda önemli ölçüde azalacağını ifade etti.
Bolat milli gelir ve ihracat verilerini paylaştı
Türkiye'nin son 23,5 yıllık ekonomik performansına ilişkin rakamları paylaşan Bolat, milli gelirin dolar bazında 6 katına çıktığını söyledi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatının 8 kat arttığını belirtti.
İstihdamda 11 milyon kişilik artış gerçekleştiğini kaydeden Bolat, toplam istihdamın 32 milyon 700 bin kişiye ulaştığını açıkladı.
Bölgesel gelişmeler maliyetleri etkiliyor
Bolat, Körfez bölgesindeki savaşın enerji maliyetlerinden gübre fiyatlarına ve petrokimya ürünlerine kadar çeşitli alanlarda fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısında ekonomik ve güvenlik politikalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Bölgedeki savaşların barış çabalarıyla sona erdirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirten Bolat, bundan sonraki süreçte vatandaşların refahını artırmaya yönelik politikalara ağırlık verileceğini kaydetti.
Aksaray Valisi Murat Duru da toplantıda yaptığı konuşmada, Aksaray'ın tarım ve sanayi alanlarındaki üretimiyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.
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