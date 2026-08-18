Bakan Çiftçi’den suç örgütlerine sıfır tolerans mesajı
Bakan Çiftçi’den suç örgütlerine sıfır tolerans mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine yönelik mücadelenin ülke genelinde sıfır tolerans prensibiyle sürdürüleceğini açıkladı. Emniyet ve jandarma teşkilatlarının operasyonlarının gece gündüz devam ettiğini belirten Çiftçi, suç örgütlerine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de kesintisiz sürdürüleceği mesajını verdi.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:52
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 18:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kim devletle boy ölçüşebilir ki?” ifadesini kullandı. Milletin can ve mal güvenliğini tehdit eden organize suç çetelerine yönelik mücadeleye dikkati çeken Çiftçi, “Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir” dedi.
İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet ve jandarma teşkilatlarının organize suç şebekeleri ve uyuşturucu ticareti yapan yapılara karşı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Operasyonlar sıfır toleransla sürecek
Çiftçi, sokakların zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden temizlenmesine yönelik operasyonların devam edeceğini kaydetti. Çalışmaların hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
“Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza, sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok. Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımız gece gündüz demeden, sıfır tolerans prensibiyle devam ediyor.”
Suçlulara geçit verilmeyecek
Ülke genelinde güven ortamının sağlanmasına yönelik mücadelenin sürdürüleceğini ifade eden Çiftçi, “Milletimizin duası ve desteğiyle, ülkemizin her bir köşesinde tam bir güven ortamı tesis edene kadar mücadelemiz sürecek, suçlulara asla geçit vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
Çiftçi, yasa dışı yapılanmalara yönelik operasyonların Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmayacağı mesajını da verdi.
Yurt dışına kaçanlara adalet vurgusu
Suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasının mücadeleyi sona erdirmeyeceğini belirten Çiftçi, “Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiçbir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticareti yapan yapılara yönelik operasyonların Emniyet ve jandarma birimleri tarafından sıfır tolerans prensibiyle sürdürüleceği vurgulandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Çiftçi’den suç örgütlerine sıfır tolerans mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine yönelik mücadelenin ülke genelinde sıfır tolerans prensibiyle sürdürüleceğini açıkladı. Emniyet ve jandarma teşkilatlarının operasyonlarının gece gündüz devam ettiğini belirten Çiftçi, suç örgütlerine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de kesintisiz sürdürüleceği mesajını verdi.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kim devletle boy ölçüşebilir ki?” ifadesini kullandı. Milletin can ve mal güvenliğini tehdit eden organize suç çetelerine yönelik mücadeleye dikkati çeken Çiftçi, “Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir” dedi.
İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet ve jandarma teşkilatlarının organize suç şebekeleri ve uyuşturucu ticareti yapan yapılara karşı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Operasyonlar sıfır toleransla sürecek
Çiftçi, sokakların zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden temizlenmesine yönelik operasyonların devam edeceğini kaydetti. Çalışmaların hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
“Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza, sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok. Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımız gece gündüz demeden, sıfır tolerans prensibiyle devam ediyor.”
Suçlulara geçit verilmeyecek
Ülke genelinde güven ortamının sağlanmasına yönelik mücadelenin sürdürüleceğini ifade eden Çiftçi, “Milletimizin duası ve desteğiyle, ülkemizin her bir köşesinde tam bir güven ortamı tesis edene kadar mücadelemiz sürecek, suçlulara asla geçit vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.
Çiftçi, yasa dışı yapılanmalara yönelik operasyonların Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmayacağı mesajını da verdi.
Yurt dışına kaçanlara adalet vurgusu
Suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmasının mücadeleyi sona erdirmeyeceğini belirten Çiftçi, “Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiçbir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticareti yapan yapılara yönelik operasyonların Emniyet ve jandarma birimleri tarafından sıfır tolerans prensibiyle sürdürüleceği vurgulandı.
Çok Okunanlar