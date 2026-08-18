Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Mayıs 2026'da tutuklanmasının ardından yaklaşık 3 ay sonra tahliye edildi. 16 Mayıs'ta gözaltına alınan ve iki gün sonra İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Kütahyalı hakkındaki tahliye kararıyla tutukluluk süreci sona erdi. Yargılamaya ilişkin bundan sonraki süreçte alınacak kararlar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 23:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçları kapsamında yürütülen süreçte 16 Mayıs 2026 tarihinde gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin ardından Kütahyalı hakkında tutuklama kararı verildi. Kütahyalı, 18 Mayıs'ta tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Yaklaşık 3 aylık tutukluluk sona erdi
18 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi. Böylece Kütahyalı'nın yaklaşık 3 ay süren tutukluluğu sona erdi.
Tahliye kararı, Kütahyalı hakkındaki adli süreçte son gelişme olarak kayda geçti.
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Rasim Ozan Kütahyalı cezaevinden tahliye edildi
Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Mayıs 2026'da tutuklanmasının ardından yaklaşık 3 ay sonra tahliye edildi. 16 Mayıs'ta gözaltına alınan ve iki gün sonra İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Kütahyalı hakkındaki tahliye kararıyla tutukluluk süreci sona erdi. Yargılamaya ilişkin bundan sonraki süreçte alınacak kararlar takip edilecek.
Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçları kapsamında yürütülen süreçte 16 Mayıs 2026 tarihinde gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin ardından Kütahyalı hakkında tutuklama kararı verildi. Kütahyalı, 18 Mayıs'ta tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Yaklaşık 3 aylık tutukluluk sona erdi
18 Mayıs'tan bu yana tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi. Böylece Kütahyalı'nın yaklaşık 3 ay süren tutukluluğu sona erdi.
Tahliye kararı, Kütahyalı hakkındaki adli süreçte son gelişme olarak kayda geçti.
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