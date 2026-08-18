Bitcoin’de 19 ay sonra kritik seviye: Yükseliş sürecek mi?
Bitcoin’de 19 ay sonra kritik seviye: Yükseliş sürecek mi?
Bitcoin fiyatında son yedi haftada belirgin bir yön oluşmazken, yükseliş beklentisiyle açılan kaldıraçlı işlemlerdeki yoğunlaşma dikkat çekti. Fonlama oranının 14 Ağustos 2026'da yaklaşık 19 ayın en yüksek seviyesine çıkması ve açık işlemlerin iki ayın zirvesine ulaşması, türev piyasasındaki pozisyonlanmayı öne çıkardı. Piyasanın bundan sonraki seyrinde fonlama oranı, açık işlem büyüklüğü ve fiyat hareketinin birlikte nasıl değişeceği izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 23:19
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 23:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bitcoin fonlama oranı 14 Ağustos'ta 0,0228 seviyesine ulaştı. Gösterge en son 20 Ocak 2025'te 0,02775 seviyesini görmüştü. Böylece fonlama oranında 575 günlük en yüksek seviye kaydedildi.
Fonlama oranı, sürekli vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi sağlayan periyodik ödemeyi ifade ediyor. Pozitif fonlama oranında uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaparken, oranın yükselmesi uzun pozisyonların taşıma maliyetinin arttığını gösteriyor.
Bitcoin fonlama oranının 26 Mayıs 2026'dan bu yana ağırlıklı olarak pozitif seyretmesi de türev piyasasında uzun pozisyonların öne çıktığına işaret ediyor.
Açık işlemler 22,79 milyar dolara ulaştı
Bitcoin piyasasındaki açık türev pozisyonların son yedi günlük ortalaması 22,79 milyar dolara yükseldi. Söz konusu tutar son iki ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.
Açık işlem büyüklüğündeki artış ile fonlama oranının pozitif seyretmesi, kaldıraçlı uzun pozisyonların yoğunlaştığını gösteriyor. Fiyatın aşağı yönlü sert hareket etmesi durumunda kaldıraçlı pozisyonlarda zorunlu tasfiyelerin artması piyasa hareketinin hızlanmasına neden olabiliyor.
Ocak 2025 sonrası sert düşüş yaşanmıştı
Fonlama oranı ile açık işlem miktarının daha önce birlikte yüksek seviyelere ulaştığı Ocak 2025 döneminin ardından Bitcoin fiyatında belirgin bir gerileme görülmüştü.
Bitcoin, Ocak 2025'te yaklaşık 102 bin 198 dolardan işlem görürken takip eden dönemde yüzde 25,37 değer kaybetti. Fiyat 8 Nisan 2025'te 76 bin 276 dolara kadar geriledi.
Geçmiş dönemdeki fiyat hareketi mevcut piyasa için doğrudan bir gösterge oluşturmazken, fonlama oranı ile kaldıraçlı pozisyonların seyri piyasanın risk göstergeleri arasında takip ediliyor.
Bitcoin’de hangi seviyeler izleniyor?
Piyasa değerlendirmelerinde Bitcoin için 62 bin 300 dolar seviyesi destek olarak takip ediliyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması ve 67 bin 200 doların üzerinde düzenli kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 76 bin dolar seviyesi teknik olarak izlenen bölgeler arasında bulunuyor.
62 bin 300 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 53 bin dolar seviyesi takip edilen diğer fiyat bölgesi olarak öne çıkıyor. Fonlama oranı ve açık işlemlerdeki yüksek seviyelerin fiyat hareketiyle birlikte nasıl değişeceği, kaldıraçlı pozisyonların seyri açısından izlenecek.
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Bitcoin’de 19 ay sonra kritik seviye: Yükseliş sürecek mi?
Bitcoin fiyatında son yedi haftada belirgin bir yön oluşmazken, yükseliş beklentisiyle açılan kaldıraçlı işlemlerdeki yoğunlaşma dikkat çekti. Fonlama oranının 14 Ağustos 2026'da yaklaşık 19 ayın en yüksek seviyesine çıkması ve açık işlemlerin iki ayın zirvesine ulaşması, türev piyasasındaki pozisyonlanmayı öne çıkardı. Piyasanın bundan sonraki seyrinde fonlama oranı, açık işlem büyüklüğü ve fiyat hareketinin birlikte nasıl değişeceği izlenecek.
Bitcoin fonlama oranı 14 Ağustos'ta 0,0228 seviyesine ulaştı. Gösterge en son 20 Ocak 2025'te 0,02775 seviyesini görmüştü. Böylece fonlama oranında 575 günlük en yüksek seviye kaydedildi.
Fonlama oranı, sürekli vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi sağlayan periyodik ödemeyi ifade ediyor. Pozitif fonlama oranında uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaparken, oranın yükselmesi uzun pozisyonların taşıma maliyetinin arttığını gösteriyor.
Bitcoin fonlama oranının 26 Mayıs 2026'dan bu yana ağırlıklı olarak pozitif seyretmesi de türev piyasasında uzun pozisyonların öne çıktığına işaret ediyor.
Açık işlemler 22,79 milyar dolara ulaştı
Bitcoin piyasasındaki açık türev pozisyonların son yedi günlük ortalaması 22,79 milyar dolara yükseldi. Söz konusu tutar son iki ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.
Açık işlem büyüklüğündeki artış ile fonlama oranının pozitif seyretmesi, kaldıraçlı uzun pozisyonların yoğunlaştığını gösteriyor. Fiyatın aşağı yönlü sert hareket etmesi durumunda kaldıraçlı pozisyonlarda zorunlu tasfiyelerin artması piyasa hareketinin hızlanmasına neden olabiliyor.
Ocak 2025 sonrası sert düşüş yaşanmıştı
Fonlama oranı ile açık işlem miktarının daha önce birlikte yüksek seviyelere ulaştığı Ocak 2025 döneminin ardından Bitcoin fiyatında belirgin bir gerileme görülmüştü.
Bitcoin, Ocak 2025'te yaklaşık 102 bin 198 dolardan işlem görürken takip eden dönemde yüzde 25,37 değer kaybetti. Fiyat 8 Nisan 2025'te 76 bin 276 dolara kadar geriledi.
Geçmiş dönemdeki fiyat hareketi mevcut piyasa için doğrudan bir gösterge oluşturmazken, fonlama oranı ile kaldıraçlı pozisyonların seyri piyasanın risk göstergeleri arasında takip ediliyor.
Bitcoin’de hangi seviyeler izleniyor?
Piyasa değerlendirmelerinde Bitcoin için 62 bin 300 dolar seviyesi destek olarak takip ediliyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması ve 67 bin 200 doların üzerinde düzenli kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 76 bin dolar seviyesi teknik olarak izlenen bölgeler arasında bulunuyor.
62 bin 300 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 53 bin dolar seviyesi takip edilen diğer fiyat bölgesi olarak öne çıkıyor. Fonlama oranı ve açık işlemlerdeki yüksek seviyelerin fiyat hareketiyle birlikte nasıl değişeceği, kaldıraçlı pozisyonların seyri açısından izlenecek.
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