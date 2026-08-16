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Altın fiyatlarında haftanın son tablosu belli oldu

Altın fiyatları, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin takip edildiği 16 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın 6.737,19 TL satış fiyatıyla işlem görürken çeyrek altın 10.992 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni haftada altın piyasasındaki fiyat hareketleri yakından izlenecek.

Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 10:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatlarında haftanın son tablosu belli oldu

Günün güncel verilerine göre gram altının satış fiyatı 6.737,19 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.992 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın 21.983 TL'den, tam altın ise 43.545,55 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43.792,00 TL olarak belirtiliyor.

Ons altında güncel fiyat

Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı 4.376, 43 dolar seviyesinde bulunuyor. Gremse altının satış fiyatı ise 109.197,00 TL olarak kaydedildi.

16 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla takip edilen satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.737,19 TLÇeyrek altın: 11.015,31 TLYarım altın: 22.030,62 TLTam altın: 43.792,00 TLCumhuriyet altını: 43.926,49 TLGremse altın: 109.110,00 TLOns altın: 4.378,03 dolarYeni haftada altın fiyatları izlenecek

Altın piyasasında yeni haftanın başlamasıyla gram ve çeyrek altının TL bazındaki fiyatları ile ons altının uluslararası piyasalardaki seyri takip edilecek. Döviz kurlarındaki hareketler de yurt içindeki altın fiyatlamalarında izlenen başlıklar arasında yer alacak.

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