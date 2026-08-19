İmamoğlu'nun 18 yıllık dostu itiraf etti: Başkan olunca hep rüşvet istedi
İmamoğlu'nun 18 yıllık dostu itiraf etti: Başkan olunca hep rüşvet istedi
Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık dostu ve ortağı Seyfi Beyaz, mahkemede verdiği ifadede rüşvet iddiasını yineledi. Beyaz, “Başkan olunca hep rüşvet istedi. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde vermek zorunda kaldık” dedi ve önceki ifadesinin arkasında olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:44
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 10:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamoğlu'nun 18 yıllık arkadaşı müteahhit Seyfi Beyaz, savcılık ifadelerini mahkemede tekrarladı, "Rüşvet vermeseydik, iskan alamazdık" dedi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 65'inci duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı müteahhit Seyfi Beyaz ifade verdi. Beyaz, duruşmada daha önce savcılığa verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek West Side projesinin ruhsat ve iskân sürecinde para ve taşınmaz verdikleri yönündeki iddialarını yineledi. Beyaz'ın dosyaya giren 25 Nisan, 14 Mayıs, 26 Mayıs ve 6 Ekim 2025 tarihli ifadelerinde, İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra kendilerinden sürekli rüşvet istediği iddia etmişti. Beyaz, "Verdiğimiz daire ve paraları rızayla vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. Adem Soytekin'e 3 milyon artı KDV olarak çek ödendi. O günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon TL karşılığı olan 7 dükkân ve 5 daire verdik. Ancak yine iskan çıkmadı" dedi.
BABASINA 4 TAŞINMAZ
Beyaz, savcılık ifadesinde 5 dairenin 3 veya 4'ünün Ekrem İmamoğlu'nun babası olan tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu adına devredildiğini söyledi. Emniyetin araştırmasında Hasan İmamoğlu'na 4 taşınmaz devredildiği tespit edildi. Beyaz, bu taşınmazların devri sırasında 4 şirketten oluşan adi ortaklığın banka hesabına "göstermelik olarak" para yatırıldığını, yatırılan paranın daha sonra Hasan İmamoğlu tarafından ofisinden elden geri alındığını ileri sürdü. Beyaz'ın 6 Ekim'deki ifadesine göre, dairelerin Hasan İmamoğlu adına geçirilmesi talebi dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'tan geldi. Beyaz, 14 Mayıs tarihli ifadesinde ise "İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istediği çini o bölgede iş yapmak istemedim" dedi.
Veysel Erçevik
'BASKI ALTINDA İFADE VERMEDİM'
Duruşmada Beylikdüzü Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik de ifade verdi. Erçevik "İfademi herhangi bir baskı altında vermedim. İfadem sırasında savcı bey bana 'Cezaevinden çıkmak için yalan beyan, kendini de bizi de vebal altına sokacak bildirimlerde bulunma' diye de telkinleri olmuştur. Benim pişmanlığım 'burada ne işim var' pişmanlığı" dedi.
Muhittin Böcek
ADAYLIK KARŞILIĞINDA 15 MİLYON EURO İSTEDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu eski başkan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Böcek, 2024'teki seçimlerde 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiğini ve bir otelde görüştüğü Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sözü aldığını açıkladı. Böcek, "Tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bir dostumda seçim için ayırdığım param vardı. Havala sistemiyle 5 milyon euro gönderdim. Kalan ödemenin İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle gerçekleşmedi" dedi.
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İmamoğlu'nun 18 yıllık dostu itiraf etti: Başkan olunca hep rüşvet istedi
Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık dostu ve ortağı Seyfi Beyaz, mahkemede verdiği ifadede rüşvet iddiasını yineledi. Beyaz, “Başkan olunca hep rüşvet istedi. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde vermek zorunda kaldık” dedi ve önceki ifadesinin arkasında olduğunu belirtti.
İmamoğlu'nun 18 yıllık arkadaşı müteahhit Seyfi Beyaz, savcılık ifadelerini mahkemede tekrarladı, "Rüşvet vermeseydik, iskan alamazdık" dedi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 65'inci duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı müteahhit Seyfi Beyaz ifade verdi. Beyaz, duruşmada daha önce savcılığa verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek West Side projesinin ruhsat ve iskân sürecinde para ve taşınmaz verdikleri yönündeki iddialarını yineledi. Beyaz'ın dosyaya giren 25 Nisan, 14 Mayıs, 26 Mayıs ve 6 Ekim 2025 tarihli ifadelerinde, İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra kendilerinden sürekli rüşvet istediği iddia etmişti. Beyaz, "Verdiğimiz daire ve paraları rızayla vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. Adem Soytekin'e 3 milyon artı KDV olarak çek ödendi. O günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon TL karşılığı olan 7 dükkân ve 5 daire verdik. Ancak yine iskan çıkmadı" dedi.
BABASINA 4 TAŞINMAZ
Beyaz, savcılık ifadesinde 5 dairenin 3 veya 4'ünün Ekrem İmamoğlu'nun babası olan tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu adına devredildiğini söyledi. Emniyetin araştırmasında Hasan İmamoğlu'na 4 taşınmaz devredildiği tespit edildi. Beyaz, bu taşınmazların devri sırasında 4 şirketten oluşan adi ortaklığın banka hesabına "göstermelik olarak" para yatırıldığını, yatırılan paranın daha sonra Hasan İmamoğlu tarafından ofisinden elden geri alındığını ileri sürdü. Beyaz'ın 6 Ekim'deki ifadesine göre, dairelerin Hasan İmamoğlu adına geçirilmesi talebi dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'tan geldi. Beyaz, 14 Mayıs tarihli ifadesinde ise "İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istediği çini o bölgede iş yapmak istemedim" dedi.
Veysel Erçevik
'BASKI ALTINDA İFADE VERMEDİM'
Duruşmada Beylikdüzü Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik de ifade verdi. Erçevik "İfademi herhangi bir baskı altında vermedim. İfadem sırasında savcı bey bana 'Cezaevinden çıkmak için yalan beyan, kendini de bizi de vebal altına sokacak bildirimlerde bulunma' diye de telkinleri olmuştur. Benim pişmanlığım 'burada ne işim var' pişmanlığı" dedi.
Muhittin Böcek
ADAYLIK KARŞILIĞINDA 15 MİLYON EURO İSTEDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu eski başkan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Böcek, 2024'teki seçimlerde 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiğini ve bir otelde görüştüğü Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sözü aldığını açıkladı. Böcek, "Tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bir dostumda seçim için ayırdığım param vardı. Havala sistemiyle 5 milyon euro gönderdim. Kalan ödemenin İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle gerçekleşmedi" dedi.
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
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