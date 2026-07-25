Yavaşla Yahud Kral Çıplak

Muhyiddin Şekur' un ki kendisi Afroamerikalı Müslüman profesör bir düşünür yazardır, "Yavaşla" isimli bir konuşması vardır, çok severim... Kulağında kulaklık, elinde telefon, yarım saatlik yürüyüş esnasında bile gündemden uzak kalamayan insanlara hep söylemek istemişimdir: Yavaşla !
Kendini dinle , içgörü ve dışgörü yap vs.
Aslında gündem deyince ahbap - çavuş hikayelerine içimizin yağları erimiyor mu ? Eriyor vallahi , devletimiz var olsun , o ayrı...
Bugüne kadar aydın komünist ve bir o kadar da sonradan burjuva olmuş parayı bulmuş yazarımızın dilden dile kulaktan kulağa anlattığı meşhur kral çıplak masalından mülhem şarkısı vardır kendilerinin , anne bak kral çıplak diyen çocuk, korkudan kralın eleştirilememesi karşısında çocuk olduğu için doğruları söyleyiveren kişiyi sembolize etmektedir güya...Güya çünkü her şeyleri olduğu gibi bu masalı da yalandır batının...Adı üstünde masal tabi de... Masalın uydurulduğu coğrafyalarda kralların hâlâ krallar gibi yaşamasından da anlayabileceğimiz gibi, neyse...
Ahbapları savunanlara ne demeli ? Kumardan kazanıp tam yerine koyacağı zaman paraları, ki kendi öz parasıylan oynarken tam da şansı dönmüşken bu operasyonun vakti saati de pek manidar değil miydi ? Hem kumar batağına düşmüş gençlerimizi ,devlet bu bataktan kurtarmıyor ve bu masum gençlerimizin ahbapları İzmir marşıyla kafalamak üzere dernek kurmasına müsaade ederek , kandırılmamıza çanak tutmuş olmuyor muydu ? Ey hicap, sen ne büyük nimetsin!!!
Oy için yardım etmeler , Diyet hikayesindeki gibi başa kakmalar yanisi
Eda Ece sorunsalı ise hemen unutulacak ve mavi göz sever halkımız kendisini en kısa zamanda tekrar bağrına basacaktır, eminim çünkü bakınız Hülya Avşar...
Hemen hemen aynı şeyleri söyleyen Yeni Türkü ' yü affetmeyen bıyıklı abilerimiz , e bizden de ölen var nolmuş diyen şehitlerimizi soranlara bu şekilde gülerek yanıt veren sanatçımızı daima yere göğe koymamıştırmıştırlar falan fıstık... Zaten mavi ve yeşil renktir, bilakis kahverengi renk değildir sayın seyirciler... Bundandır bağzı olayların açıklaması yağnisi...
Bir de bugünlerde "Aptallar ve çocuklar çabuk güler. " lafına takıldım... Ateist Deniz , kitapla ve her şeyle ilgili nasıl espri (!) yapmış diye izlerken :
"Yemenli çocuğun şiiri:
YAŞ altı
Eder yolun yarısı " lakırtısına nasıl olup da güldüklerine inanamadığım insanlara ithafen bak gülerseniz dinden çıkarsınız diyen hacı hocalara da çatmak istiyorum buradan... Yani girmemiş ki çıksın abiler , bırakın kafire kafir diyelim...
Biliyoruz ki herkes inanmayacak... Deliller de sunsak , inanmayacak, kıymeti de burada bazı şeylerin ellemeyin...
Kitabın yazarının aklına yeni bir fikir gelse ne olacak ? Deyince gülen kitlenin bu tasavvuftaki şathiyelerdeki samimiyet makamında değil , düpedüz şirk içinde olmaları ve fakat inanmadıkları birtakım değerlere inananlar varsa eğer muhakkak saygı duymaları gerektiği hatırlatılmalı bence...
Çünkü Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş ' in yazarı Afganistanlı Khaled Hussain var ya Abd ye kaçan , Ruslar Afganistan ' ı mahvetti diyen... Abd çiçek ekmeye(!) gelmiş çünkü...
İşte onu diyorum Çalıkuşu okutulmalı ve dahi TRT versiyonu dizisi izlettirilmeli bence... Rahibelerin görevli olduğu Amerikan kolejlerinde Fransız kolejlerinde nice "devlet çökecek bu derneğe de yazık oldu" diye kendi kültürüne kendi devletine milletine düşman nice Berna Laçin ' in yani bizim Khaled Hussainlerimizin nasıl yetiştirildiğini anlamamız açısından... Feride, bir aşk acısı sebebiyle Anadolu ' ya gider ve fedakar öğretmen rol modeli olarak tanıtılır oysa ilk fırsatta yalısına yani ait olduğu yere geri döner...
Öyleyse haydi hep beraber :
"Anne bak kral çıplak!
Anne bak ! "
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Nüket Belsan Taşören
Yavaşla Yahud Kral Çıplak
Muhyiddin Şekur' un ki kendisi Afroamerikalı Müslüman profesör bir düşünür yazardır, "Yavaşla" isimli bir konuşması vardır, çok severim... Kulağında kulaklık, elinde telefon, yarım saatlik yürüyüş esnasında bile gündemden uzak kalamayan insanlara hep söylemek istemişimdir: Yavaşla !
Kendini dinle , içgörü ve dışgörü yap vs.
Aslında gündem deyince ahbap - çavuş hikayelerine içimizin yağları erimiyor mu ? Eriyor vallahi , devletimiz var olsun , o ayrı...
Bugüne kadar aydın komünist ve bir o kadar da sonradan burjuva olmuş parayı bulmuş yazarımızın dilden dile kulaktan kulağa anlattığı meşhur kral çıplak masalından mülhem şarkısı vardır kendilerinin , anne bak kral çıplak diyen çocuk, korkudan kralın eleştirilememesi karşısında çocuk olduğu için doğruları söyleyiveren kişiyi sembolize etmektedir güya...Güya çünkü her şeyleri olduğu gibi bu masalı da yalandır batının...Adı üstünde masal tabi de... Masalın uydurulduğu coğrafyalarda kralların hâlâ krallar gibi yaşamasından da anlayabileceğimiz gibi, neyse...
Ahbapları savunanlara ne demeli ? Kumardan kazanıp tam yerine koyacağı zaman paraları, ki kendi öz parasıylan oynarken tam da şansı dönmüşken bu operasyonun vakti saati de pek manidar değil miydi ? Hem kumar batağına düşmüş gençlerimizi ,devlet bu bataktan kurtarmıyor ve bu masum gençlerimizin ahbapları İzmir marşıyla kafalamak üzere dernek kurmasına müsaade ederek , kandırılmamıza çanak tutmuş olmuyor muydu ? Ey hicap, sen ne büyük nimetsin!!!
Oy için yardım etmeler , Diyet hikayesindeki gibi başa kakmalar yanisi
Eda Ece sorunsalı ise hemen unutulacak ve mavi göz sever halkımız kendisini en kısa zamanda tekrar bağrına basacaktır, eminim çünkü bakınız Hülya Avşar...
Hemen hemen aynı şeyleri söyleyen Yeni Türkü ' yü affetmeyen bıyıklı abilerimiz , e bizden de ölen var nolmuş diyen şehitlerimizi soranlara bu şekilde gülerek yanıt veren sanatçımızı daima yere göğe koymamıştırmıştırlar falan fıstık... Zaten mavi ve yeşil renktir, bilakis kahverengi renk değildir sayın seyirciler... Bundandır bağzı olayların açıklaması yağnisi...
Bir de bugünlerde "Aptallar ve çocuklar çabuk güler. " lafına takıldım... Ateist Deniz , kitapla ve her şeyle ilgili nasıl espri (!) yapmış diye izlerken :
"Yemenli çocuğun şiiri:
YAŞ altı
Eder yolun yarısı " lakırtısına nasıl olup da güldüklerine inanamadığım insanlara ithafen bak gülerseniz dinden çıkarsınız diyen hacı hocalara da çatmak istiyorum buradan... Yani girmemiş ki çıksın abiler , bırakın kafire kafir diyelim...
Biliyoruz ki herkes inanmayacak... Deliller de sunsak , inanmayacak, kıymeti de burada bazı şeylerin ellemeyin...
Kitabın yazarının aklına yeni bir fikir gelse ne olacak ? Deyince gülen kitlenin bu tasavvuftaki şathiyelerdeki samimiyet makamında değil , düpedüz şirk içinde olmaları ve fakat inanmadıkları birtakım değerlere inananlar varsa eğer muhakkak saygı duymaları gerektiği hatırlatılmalı bence...
Çünkü Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş ' in yazarı Afganistanlı Khaled Hussain var ya Abd ye kaçan , Ruslar Afganistan ' ı mahvetti diyen... Abd çiçek ekmeye(!) gelmiş çünkü...
İşte onu diyorum Çalıkuşu okutulmalı ve dahi TRT versiyonu dizisi izlettirilmeli bence... Rahibelerin görevli olduğu Amerikan kolejlerinde Fransız kolejlerinde nice "devlet çökecek bu derneğe de yazık oldu" diye kendi kültürüne kendi devletine milletine düşman nice Berna Laçin ' in yani bizim Khaled Hussainlerimizin nasıl yetiştirildiğini anlamamız açısından... Feride, bir aşk acısı sebebiyle Anadolu ' ya gider ve fedakar öğretmen rol modeli olarak tanıtılır oysa ilk fırsatta yalısına yani ait olduğu yere geri döner...
Öyleyse haydi hep beraber :
"Anne bak kral çıplak!
Anne bak ! "