AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail çıkışı: Soykırım şebekesi hesap verecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail çıkışı: Soykırım şebekesi hesap verecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in bölgedeki politikalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, 'Netanyahu'nun 'soykırım şebekesi' bölge için katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:02
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 15:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu'nun "soykırım şebekesi" tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı "insanlık ittifakı"nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini "insani değerler" adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir. Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır.
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail çıkışı: Soykırım şebekesi hesap verecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in bölgedeki politikalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, 'Netanyahu'nun 'soykırım şebekesi' bölge için katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu'nun "soykırım şebekesi" tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı "insanlık ittifakı"nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini "insani değerler" adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir. Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır.
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