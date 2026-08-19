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Japonya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 13 kişi yaşamını yitirdi

Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu.

Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 12:27
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 12:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Japonya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 13 kişi yaşamını yitirdi

NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde geçen hafta yaşanan şiddetli yağışların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Yetkililer, yağışların neden olduğu sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Su taşkınlarında 66 evin hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, 63 kişinin de tahliye merkezlerine sığındığını kaydetti.

Yetkililer, yollarda terk edilen yaklaşık 2 bin 500 aracın taşınması çalışmalarını da sürdürüyor.

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