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Japonya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 13 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu.
NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde geçen hafta yaşanan şiddetli yağışların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.
Yetkililer, yağışların neden olduğu sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiden de haber alınamadığını belirtti.
Su taşkınlarında 66 evin hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, 63 kişinin de tahliye merkezlerine sığındığını kaydetti.
Yetkililer, yollarda terk edilen yaklaşık 2 bin 500 aracın taşınması çalışmalarını da sürdürüyor.
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