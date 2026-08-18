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Yolcu minibüsü şarampole uçtu! Sivas'ta kazanın bilançosu ağır

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:44
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 13:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yolcu minibüsü şarampole uçtu! Sivas'ta kazanın bilançosu ağır

Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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