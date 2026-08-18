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Yolcu minibüsü şarampole uçtu! Sivas'ta kazanın bilançosu ağır
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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