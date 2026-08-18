''İmamoğlu'na para verdim'' itirafı... Muhittin Böcek ek ifade verdi
''İmamoğlu'na para verdim'' itirafı... Muhittin Böcek ek ifade verdi
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hala sistemiyle Taç Döviz üstünden ödeme yaptığını söyledi. İtirafçı olan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı karşısında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini ve bunu zamana yayarak ödediğini iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:48
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 15:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
30 milyon dolarlık hırsızlık olayı ile gündeme gelen Taç Döviz'in adı bir kez daha gündeme geldi.
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ek ifade verdi.
Böcek, İmamoğlu'na "havala sistemiyle" Taç Döviz üstünden ödeme yaptığını iddia etti.
İtirafçı olan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı karşısında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini ve bunu zamana yayarak ödediğini söyledi.
"İMAMOĞLU'NA PARA VERDİM" İTİRAFI
Böcek, ifadesinde şunları söyledi:
Ben daha önceki ifademde de beyan ettiğim üzere Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bir takım güvenceler verdiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine 30/11/2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a havayolu ile gittim.
İstanbul'da kendisi ile hatırladığım kadarıyla aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim.
Bu görüşmeden sonra Antalya'ya döndüm. Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. Bu dostuma İstanbul'da 5 milyon euro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım para ile İstanbul'da ödeme yapacağımı söyledim. İsmini vermek istemediğim bu dostumda seçim bütçem için ayırdığım para 5 milyon euronun altında olduğu için üstünü de kendisinin borç olarak tamamlamasını rica ettim.
Dostum ricam üzerine bana seçim bütçem için ayırdığım param ile birlikte toplam 5 milyon euro para vermeyi kabul etti. Bu dostum orada bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürüp teslim etmek yerine bu sistemi kullanarak daha güvenli ve hızlı bir şekilde parayı teslim edebileceğimizi söyledi. Ben de kendisine güvendiğim için bu talebi kabul ettim.
Bunun üzerine yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. İstanbul'da ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini söyledi. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı bir not kağıdı ile birlikte bir zarfın içerisine koyarak bana verdi. Daha sonra bana "bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı
İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler" dedi. Şüphelinin havala sistemini kullandığını bahsettiği şahsın kim olduğu, zarfın içerisinde bulunan not kağıdında yazılı isim ve telefon numarasının ne olduğu hususları olayın aydınlatılması sebebiyle soruldu: parayı aldığım ve bana havala sistemini kullandıran dostumun kimlik bilgilerini vermek istemiyorum. Zarfın üzerindeki telefon numarasını üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiği için hatırlamıyorum. İsim olarak ise hatırladığım kadarıyla not kağıdında Taç Döviz yazılıydı.
Havala sisteminin İstanbul ayağında para kapalı çarşıda bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabilir. Paranın daha sonra teslim alınıp alınmadığını bilmiyorum. Para transferini bu şekilde havala sistemiyle gerçekleşmesi üzerine 16/12/2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nu aradım.
Yüz yüze görüşmek için randevu istedim. Kendisinin bana 17/12/2023 tarihinde randevu vermesi üzerine bu tarihte yine havayoluyla Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a gittik. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile seçim ofisi olarak hatırladığım yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştük. Burada kendisine dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfa kendisine teslim ettim.
Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi kendisine yapmadım.
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''İmamoğlu'na para verdim'' itirafı... Muhittin Böcek ek ifade verdi
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hala sistemiyle Taç Döviz üstünden ödeme yaptığını söyledi. İtirafçı olan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı karşısında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini ve bunu zamana yayarak ödediğini iddia etti.
30 milyon dolarlık hırsızlık olayı ile gündeme gelen Taç Döviz'in adı bir kez daha gündeme geldi.
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ek ifade verdi.
Böcek, İmamoğlu'na "havala sistemiyle" Taç Döviz üstünden ödeme yaptığını iddia etti.
İtirafçı olan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı karşısında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini ve bunu zamana yayarak ödediğini söyledi.
"İMAMOĞLU'NA PARA VERDİM" İTİRAFI
Böcek, ifadesinde şunları söyledi:
Ben daha önceki ifademde de beyan ettiğim üzere Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bir takım güvenceler verdiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine 30/11/2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a havayolu ile gittim.
İstanbul'da kendisi ile hatırladığım kadarıyla aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim.
Bu görüşmeden sonra Antalya'ya döndüm. Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. Bu dostuma İstanbul'da 5 milyon euro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım para ile İstanbul'da ödeme yapacağımı söyledim. İsmini vermek istemediğim bu dostumda seçim bütçem için ayırdığım para 5 milyon euronun altında olduğu için üstünü de kendisinin borç olarak tamamlamasını rica ettim.
Dostum ricam üzerine bana seçim bütçem için ayırdığım param ile birlikte toplam 5 milyon euro para vermeyi kabul etti. Bu dostum orada bana havala isimli bir sistemden bahsetti. Parayı elden götürüp teslim etmek yerine bu sistemi kullanarak daha güvenli ve hızlı bir şekilde parayı teslim edebileceğimizi söyledi. Ben de kendisine güvendiğim için bu talebi kabul ettim.
Bunun üzerine yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. İstanbul'da ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini söyledi. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı bir not kağıdı ile birlikte bir zarfın içerisine koyarak bana verdi. Daha sonra bana "bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı
İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler" dedi. Şüphelinin havala sistemini kullandığını bahsettiği şahsın kim olduğu, zarfın içerisinde bulunan not kağıdında yazılı isim ve telefon numarasının ne olduğu hususları olayın aydınlatılması sebebiyle soruldu: parayı aldığım ve bana havala sistemini kullandıran dostumun kimlik bilgilerini vermek istemiyorum. Zarfın üzerindeki telefon numarasını üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiği için hatırlamıyorum. İsim olarak ise hatırladığım kadarıyla not kağıdında Taç Döviz yazılıydı.
Havala sisteminin İstanbul ayağında para kapalı çarşıda bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabilir. Paranın daha sonra teslim alınıp alınmadığını bilmiyorum. Para transferini bu şekilde havala sistemiyle gerçekleşmesi üzerine 16/12/2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nu aradım.
Yüz yüze görüşmek için randevu istedim. Kendisinin bana 17/12/2023 tarihinde randevu vermesi üzerine bu tarihte yine havayoluyla Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a gittik. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile seçim ofisi olarak hatırladığım yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştük. Burada kendisine dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfa kendisine teslim ettim.
Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi kendisine yapmadım.
Kaynak: Star gazetesi
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