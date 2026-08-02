Cemil Tugay’ın İzmir Aşkı

İzmir’de son günlerde Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Emanetçi genel başkan Özgür Özel, böyle bir geçiş olursa Cemil Tugay’ın sokağa çıkamayacağını söyleyerek Tugay’a gözdağı verdi.Öncelikle, böyle bir geçiş olursa Cemil Tugay’ın heykelini dikerler. Çünkü bütün İzmir böyle bir geçişi ayakta alkışlar.İzmir beton yığınına döndü. İzmir’in kalbine sürekli gökdelen yapılarak şehrin ciğerleri adeta patlatılıyor. Bu gökdelenlerin inşaatları bittiğinde, ki bu süre en fazla iki yıl olur,Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Aliağa’nın Konak’la, dolayısıyla İzmir’in merkeziyle bağı kesilecek; inanılmaz bir trafik yoğunluğu yaşanacak. Şu anda bile Konak’tan Karşıyaka’ya gidiş en az bir buçuk saat sürüyor. On yıl önce busüre 10 dakikaydı. Yarın üç saat olacak. Asıl bu konuyu konuşun; bırakın kuru gürültüyle Cemil Tugay’ı tehdit etmeyi. Elbette Tugay’a; imar çeteleri, belediyeye yedi sülalesini işe sokmuş olanlar ve belediyeden karnını doyuranlar saldıracak. Bunları herkes biliyor.Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapılmasının en büyük destekçisi Özgür Özel’dir. Özel, adeta bir gladyatör gibi savaşmış ve Soyer’i başkan yaptırmıştır.Şimdi hafızaları biraz tazeleyelim. O dönemin efsane belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ne demişti?
“Küçücük bir ilçenin belediye başkanını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmayın.Seferihisar kan ağlarken İzmir yanar.”
Ne oldu Sayın Özel? Hem İzmir hizmet göremedi hem de Tunç Soyer tutuklandı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir tarihinin en kolay belediye başkanları belirlendi.Tek bir kriter vardı: 38. Kurultay’da Özgür Özel’e oy atmak.Sonuç olarak İzmir’de nereye dokunsanız lağım patlıyor. İzmirim Kart’taki dolandırıcılık, şeytana papucu ters giydirecek cinsten.Sayın Özel, bunun adı özgüven değil; bunun adı İzmir’deki emekli nüfusunun büyük çoğunluğunun saplantılı CHP savunuculuğunun istismar edilmesidir.İzmir’de seçim yapılmıyor. İzmir’de CHP kimi aday gösterse, doğrudan belediye başkanı oluyor. CHP için İzmir çantada keklik değil; kafeste ayağına pranga vurulmuş bir kuştur.Bu sebeple istedikleri ismi belediye başkanı veya milletvekili yaparlar.
İzmir’de belediye başkanı veya milletvekili yapılan isimlerin bazılarını alın, Konak Meydanı’na bırakın; Kızlarağası Hanı’nı bulamazlar.Atatürk’ün isminin en çok kullanıldığı yer İzmir iken, aslında Atatürk’e ihanet eden şehrin adı İzmir’dir. İzmir lağım kokuyor, yolları delik deşik, çöpler toplanamıyor, sokaklarda et satılıyor, trafik sorunu felaket bir hâlde. İzmir’de hormonlu gökdelen inşaatlarına izin verilerek adeta İzmir’in ırzına geçiliyor. Bu gökdelenler dolunca trafik felç olacak. İnsanlar şehir içi ulaşımını uçarak mı yapacak?
İzmir’de çok yoğun bir emekli nüfusu var. Bu kesimin trafikle, işsizlikle, çöple, çamurla, lağımla, ulaşımla, çevre kirliliğiyle ve imar çarpıklığıyla dertleri yok. Bunlar deniz kenarındaki ultra lüks villalarında rakı-balık yaparlar. CHP’ye sırf kendi rahatları için destek verirler. İzmir yansa umurlarında olmaz. Hafta sonlarını Çeşme’deki yazlıklarında geçiren bir avuç azınlık bütün İzmir’in kaderini çiziyor. İzmir’de körfez lağım kokuyormuş, yüzlerce gökdelen İzmir’in kalbine hançer gibi saplanıyormuş, trafik sorunu günlük hayatı felç edecekmiş; umurlarında değil. Basıyorlar mührü altı oka, bakıyorlar keyiflerine. İzmir yansa umurlarında değil.
Böyle bir atmosferde Cemil Tugay AK Parti’ye geçerse İzmir için kurtuluş olur. Aksi hâlde İzmir yaşanmaz bir şehir olacak. Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişi; başta FETÖ terör örgütüne, sonrasında ekonomik iktidarı elinde tutan, kendisini İzmir’in sahibi sanan bir avuç azınlığa ve CHP’nin İzmir’i siyasi oyuncağı gören dinozorlarına vurulacak bir tokat olacaktır.
Cemil Tugay, İzmir’i bir avuç rant ve çıkar çetesinin elinden kurtararak gerçek sahipleriolan İzmirlilere verip tarihi bir kurtarış yapabilir. Bir tarafta üç beş vızıltı, diğer tarafta milyonla
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Barış Aydın
Cemil Tugay’ın İzmir Aşkı
İzmir’de son günlerde Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Emanetçi genel başkan Özgür Özel, böyle bir geçiş olursa Cemil Tugay’ın sokağa çıkamayacağını söyleyerek Tugay’a gözdağı verdi.Öncelikle, böyle bir geçiş olursa Cemil Tugay’ın heykelini dikerler. Çünkü bütün İzmir böyle bir geçişi ayakta alkışlar.İzmir beton yığınına döndü. İzmir’in kalbine sürekli gökdelen yapılarak şehrin ciğerleri adeta patlatılıyor. Bu gökdelenlerin inşaatları bittiğinde, ki bu süre en fazla iki yıl olur,Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Aliağa’nın Konak’la, dolayısıyla İzmir’in merkeziyle bağı kesilecek; inanılmaz bir trafik yoğunluğu yaşanacak. Şu anda bile Konak’tan Karşıyaka’ya gidiş en az bir buçuk saat sürüyor. On yıl önce busüre 10 dakikaydı. Yarın üç saat olacak. Asıl bu konuyu konuşun; bırakın kuru gürültüyle Cemil Tugay’ı tehdit etmeyi. Elbette Tugay’a; imar çeteleri, belediyeye yedi sülalesini işe sokmuş olanlar ve belediyeden karnını doyuranlar saldıracak. Bunları herkes biliyor.Tunç Soyer’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapılmasının en büyük destekçisi Özgür Özel’dir. Özel, adeta bir gladyatör gibi savaşmış ve Soyer’i başkan yaptırmıştır.Şimdi hafızaları biraz tazeleyelim. O dönemin efsane belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ne demişti?
“Küçücük bir ilçenin belediye başkanını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmayın.Seferihisar kan ağlarken İzmir yanar.”
Ne oldu Sayın Özel? Hem İzmir hizmet göremedi hem de Tunç Soyer tutuklandı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir tarihinin en kolay belediye başkanları belirlendi.Tek bir kriter vardı: 38. Kurultay’da Özgür Özel’e oy atmak.Sonuç olarak İzmir’de nereye dokunsanız lağım patlıyor. İzmirim Kart’taki dolandırıcılık, şeytana papucu ters giydirecek cinsten.Sayın Özel, bunun adı özgüven değil; bunun adı İzmir’deki emekli nüfusunun büyük çoğunluğunun saplantılı CHP savunuculuğunun istismar edilmesidir.İzmir’de seçim yapılmıyor. İzmir’de CHP kimi aday gösterse, doğrudan belediye başkanı oluyor. CHP için İzmir çantada keklik değil; kafeste ayağına pranga vurulmuş bir kuştur.Bu sebeple istedikleri ismi belediye başkanı veya milletvekili yaparlar.
İzmir’de belediye başkanı veya milletvekili yapılan isimlerin bazılarını alın, Konak Meydanı’na bırakın; Kızlarağası Hanı’nı bulamazlar.Atatürk’ün isminin en çok kullanıldığı yer İzmir iken, aslında Atatürk’e ihanet eden şehrin adı İzmir’dir. İzmir lağım kokuyor, yolları delik deşik, çöpler toplanamıyor, sokaklarda et satılıyor, trafik sorunu felaket bir hâlde. İzmir’de hormonlu gökdelen inşaatlarına izin verilerek adeta İzmir’in ırzına geçiliyor. Bu gökdelenler dolunca trafik felç olacak. İnsanlar şehir içi ulaşımını uçarak mı yapacak?
İzmir’de çok yoğun bir emekli nüfusu var. Bu kesimin trafikle, işsizlikle, çöple, çamurla, lağımla, ulaşımla, çevre kirliliğiyle ve imar çarpıklığıyla dertleri yok. Bunlar deniz kenarındaki ultra lüks villalarında rakı-balık yaparlar. CHP’ye sırf kendi rahatları için destek verirler. İzmir yansa umurlarında olmaz. Hafta sonlarını Çeşme’deki yazlıklarında geçiren bir avuç azınlık bütün İzmir’in kaderini çiziyor. İzmir’de körfez lağım kokuyormuş, yüzlerce gökdelen İzmir’in kalbine hançer gibi saplanıyormuş, trafik sorunu günlük hayatı felç edecekmiş; umurlarında değil. Basıyorlar mührü altı oka, bakıyorlar keyiflerine. İzmir yansa umurlarında değil.
Böyle bir atmosferde Cemil Tugay AK Parti’ye geçerse İzmir için kurtuluş olur. Aksi hâlde İzmir yaşanmaz bir şehir olacak. Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişi; başta FETÖ terör örgütüne, sonrasında ekonomik iktidarı elinde tutan, kendisini İzmir’in sahibi sanan bir avuç azınlığa ve CHP’nin İzmir’i siyasi oyuncağı gören dinozorlarına vurulacak bir tokat olacaktır.
Cemil Tugay, İzmir’i bir avuç rant ve çıkar çetesinin elinden kurtararak gerçek sahipleriolan İzmirlilere verip tarihi bir kurtarış yapabilir. Bir tarafta üç beş vızıltı, diğer tarafta milyonla