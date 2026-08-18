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İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

İstanbul'daki Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:11
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'daki Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda Bakanlık yetkili olacak.

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