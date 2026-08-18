Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Yalova’da 26 Eylül 2025’te yaşamını yitiren Gül Tut’un, kamuoyunda bilinen adıyla Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması 1 Ekim 2026’da yapılacak. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, yargılama sürecinde iddianamede sıralanan adli, dijital ve tanık delilleri mahkeme tarafından ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 18.08.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.08.2026 18:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Aynı soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında da soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan dava açıldı.
İddianameye göre olay, 26 Eylül 2025 günü saat 01.26 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Gül Tut, kızının odasının penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu raporları dosyaya girdi
İddianamede Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlara da yer verildi. Raporda Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, ayrıca tedavi dozunda bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi.
Rapora göre söz konusu ilaç etken maddeleri ölüm nedeni olarak değerlendirilmedi. Ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, kafatası kırıkları, beyin kanaması, çok sayıda kemik kırığı ile iç organ ve büyük damar yaralanmaları sonucunda meydana geldiği kaydedildi.
Zemindeki kayganlık iddiası incelendi
Soruşturma sırasında olayın meydana geldiği odanın zemininin kaygan olduğu yönündeki iddia da kriminal incelemeye konu edildi.
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede, zeminde kayganlığa neden olabilecek herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı bilgisi iddianamede yer aldı.
Dijital materyaller deliller arasında sıralandı
Savcılık, olay yeri incelemeleri ve adli raporların yanı sıra soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyalleri de iddianamede sıraladı.
Cep telefonu incelemeleri, WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları, iletişimin denetlenmesine ilişkin tutanaklar ve kriminal inceleme raporlarının delil olarak değerlendirildiği belirtildi.
İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşıyla yaptığı belirtilen bazı WhatsApp yazışmalarına da yer verildi. Savcılık, Gülter’in annesiyle yaşadığı sorunlara ilişkin ifadelerin bulunduğu bu yazışmaları, taraflar arasındaki ilişki ve olay öncesindeki sürecin değerlendirilmesinde kullanılan deliller arasında gösterdi.
Dosyada ayrıca olayın ardından bazı WhatsApp mesajlarının silinmesine yönelik girişimlerde bulunulduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığı belirtildi. Savcılığa göre bu dijital veriler de diğer delillerle birlikte soruşturma dosyasına dahil edildi.
Tanıkların ifadeleri iddianamede yer aldı
İddianamede birden fazla tanığın Tuğyan Ülkem Gülter’in olaydan önce annesine yönelik sözler söylediğini öne sürdüğü ifadeler bulunuyor.
Tanık M.A., S.D. ve G.Y., olaydan yaklaşık üç ay önce birlikte araçta bulundukları sırada Gülter’in annesinin evlenmesine izin vermediğinden söz ederek “Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim” dediğini iddia etti.
Dosyada yer verilen diğer bazı tanık anlatımlarında da anne ile kız arasında geçmişten gelen sorunlar bulunduğu ileri sürüldü. Bazı tanıklar ise Gül Tut’un yükseklik korkusu bulunduğunu ve yüksek yerlerde cam kenarına yaklaşmadığını beyan etti.
Müşteki Tuğberk Yağız Hamza Gülter de annesinin yükseklik korkusu nedeniyle cam kenarına yaklaşmadığını, olay sırasında pencerenin yanında bulunmasının ancak camı kapatmak veya bir böceği dışarı çıkarmak gibi nedenlerle mümkün olabileceğini ifade etti.
Savcılık, tanık beyanlarını adli raporlar, dijital materyaller ve diğer soruşturma bulgularıyla birlikte değerlendirdi.
Olay sırasında evde bulunan kişiler belirlendi
İddianameye göre olay sırasında evde Gül Tut’un yanı sıra Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Savcılık, bu tespitin kamera kayıtları, ifadeler ve dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirildiğini kaydetti.
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılama Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak. İlk duruşmada 1 Ekim 2026 tarihinde sanık ve tarafların beyanlarının yanı sıra dosyaya sunulan delillerin yargılama kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.
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Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Yalova’da 26 Eylül 2025’te yaşamını yitiren Gül Tut’un, kamuoyunda bilinen adıyla Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması 1 Ekim 2026’da yapılacak. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, yargılama sürecinde iddianamede sıralanan adli, dijital ve tanık delilleri mahkeme tarafından ele alınacak.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Aynı soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında da soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan dava açıldı.
İddianameye göre olay, 26 Eylül 2025 günü saat 01.26 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Gül Tut, kızının odasının penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu raporları dosyaya girdi
İddianamede Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlara da yer verildi. Raporda Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, ayrıca tedavi dozunda bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi.
Rapora göre söz konusu ilaç etken maddeleri ölüm nedeni olarak değerlendirilmedi. Ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, kafatası kırıkları, beyin kanaması, çok sayıda kemik kırığı ile iç organ ve büyük damar yaralanmaları sonucunda meydana geldiği kaydedildi.
Zemindeki kayganlık iddiası incelendi
Soruşturma sırasında olayın meydana geldiği odanın zemininin kaygan olduğu yönündeki iddia da kriminal incelemeye konu edildi.
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede, zeminde kayganlığa neden olabilecek herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı bilgisi iddianamede yer aldı.
Dijital materyaller deliller arasında sıralandı
Savcılık, olay yeri incelemeleri ve adli raporların yanı sıra soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyalleri de iddianamede sıraladı.
Cep telefonu incelemeleri, WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları, iletişimin denetlenmesine ilişkin tutanaklar ve kriminal inceleme raporlarının delil olarak değerlendirildiği belirtildi.
İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşıyla yaptığı belirtilen bazı WhatsApp yazışmalarına da yer verildi. Savcılık, Gülter’in annesiyle yaşadığı sorunlara ilişkin ifadelerin bulunduğu bu yazışmaları, taraflar arasındaki ilişki ve olay öncesindeki sürecin değerlendirilmesinde kullanılan deliller arasında gösterdi.
Dosyada ayrıca olayın ardından bazı WhatsApp mesajlarının silinmesine yönelik girişimlerde bulunulduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığı belirtildi. Savcılığa göre bu dijital veriler de diğer delillerle birlikte soruşturma dosyasına dahil edildi.
Tanıkların ifadeleri iddianamede yer aldı
İddianamede birden fazla tanığın Tuğyan Ülkem Gülter’in olaydan önce annesine yönelik sözler söylediğini öne sürdüğü ifadeler bulunuyor.
Tanık M.A., S.D. ve G.Y., olaydan yaklaşık üç ay önce birlikte araçta bulundukları sırada Gülter’in annesinin evlenmesine izin vermediğinden söz ederek “Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim” dediğini iddia etti.
Dosyada yer verilen diğer bazı tanık anlatımlarında da anne ile kız arasında geçmişten gelen sorunlar bulunduğu ileri sürüldü. Bazı tanıklar ise Gül Tut’un yükseklik korkusu bulunduğunu ve yüksek yerlerde cam kenarına yaklaşmadığını beyan etti.
Müşteki Tuğberk Yağız Hamza Gülter de annesinin yükseklik korkusu nedeniyle cam kenarına yaklaşmadığını, olay sırasında pencerenin yanında bulunmasının ancak camı kapatmak veya bir böceği dışarı çıkarmak gibi nedenlerle mümkün olabileceğini ifade etti.
Savcılık, tanık beyanlarını adli raporlar, dijital materyaller ve diğer soruşturma bulgularıyla birlikte değerlendirdi.
Olay sırasında evde bulunan kişiler belirlendi
İddianameye göre olay sırasında evde Gül Tut’un yanı sıra Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Savcılık, bu tespitin kamera kayıtları, ifadeler ve dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirildiğini kaydetti.
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılama Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak. İlk duruşmada 1 Ekim 2026 tarihinde sanık ve tarafların beyanlarının yanı sıra dosyaya sunulan delillerin yargılama kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.
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