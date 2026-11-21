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Başkentti sağanak vurdu! Yollar göle döndü, trafik durma noktasında geldi
Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Başkentte sabah başlayan sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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