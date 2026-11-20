Mustafa Sarıgül hakkında fezleke Adalet Bakanlığında
Mustafa Sarıgül hakkında fezleke Adalet Bakanlığında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında fezleke hazırladığı bildirildi. Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebine ilişkin değerlendirme içeren fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiği aktarıldı. Sürecin sonraki aşamaları, Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığına ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülecek.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 18:15
Kaynak:
TV100
Başsavcılığa atfedilen açıklamada, Sarıgül hakkında yürütülen işlemler kapsamında Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Fezlekenin gönderilmesinin ardından süreç nasıl işleyecek?
Sarıgül hakkında hazırlandığı bildirilen fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik işlemlerin başlangıç aşamalarından birini oluşturuyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verme yetkisi ise TBMM'ye ait bulunuyor.
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Mustafa Sarıgül hakkında fezleke Adalet Bakanlığında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında fezleke hazırladığı bildirildi. Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebine ilişkin değerlendirme içeren fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiği aktarıldı. Sürecin sonraki aşamaları, Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığına ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülecek.
Başsavcılığa atfedilen açıklamada, Sarıgül hakkında yürütülen işlemler kapsamında Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Fezlekenin gönderilmesinin ardından süreç nasıl işleyecek?
Sarıgül hakkında hazırlandığı bildirilen fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik işlemlerin başlangıç aşamalarından birini oluşturuyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verme yetkisi ise TBMM'ye ait bulunuyor.
Kaynak: TV100
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