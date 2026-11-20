Danıştay'dan diploma iptaline onay! İmamoğlu'nun itirazına ret
Danıştay'dan diploma iptaline onay! İmamoğlu'nun itirazına ret
Danıştay 8. Dairesi, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle aldığı üniversite diplomasının iptaline ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 08:37
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 08:37
Kaynak:
AA
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasının iptaline karşı açtığı davada hukuki süreç sonuçlandı.
Danıştay, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Bu kararla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali işlemi hukuken kesinleşti.
Süreç, 1990'da yatay geçiş yapılan Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönem YÖK tarafından tanınmadığının tespiti üzerine üniversite yönetiminin diplomayı iptal etmesiyle başladı.
İptale karşı açılan davada mahkeme; tanınırlık eksikliği, kontenjan aşımı, başarı sıralaması yapılmaması ve kütük defterindeki usulsüzlük gerekçeleriyle davayı reddetti, dosya Danıştay'a taşındı.
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Danıştay'dan diploma iptaline onay! İmamoğlu'nun itirazına ret
Danıştay 8. Dairesi, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle aldığı üniversite diplomasının iptaline ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasının iptaline karşı açtığı davada hukuki süreç sonuçlandı.
Danıştay, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Bu kararla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali işlemi hukuken kesinleşti.
Süreç, 1990'da yatay geçiş yapılan Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönem YÖK tarafından tanınmadığının tespiti üzerine üniversite yönetiminin diplomayı iptal etmesiyle başladı.
İptale karşı açılan davada mahkeme; tanınırlık eksikliği, kontenjan aşımı, başarı sıralaması yapılmaması ve kütük defterindeki usulsüzlük gerekçeleriyle davayı reddetti, dosya Danıştay'a taşındı.
Kaynak: AA
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