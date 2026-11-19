Pilotlar Çin'e eğitime gitti! 35 adet J-10 savaş uçağı yola çıktı
Pilotlar Çin'e eğitime gitti! 35 adet J-10 savaş uçağı yola çıktı
Dünyadaki birçok ülke savaş uçağı envanterini yenilemek için kollarını sıvadı. Asya pazarı da savaş uçağı satışları için hareketlendi. Çin'in son model üretimi olan J-10 savaş uçağı için son dakika gelişmesi yaşandı. Asya ülkesi Çin'den 35 adet J-10 savaş uçağını alacak.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:19
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:19
Kaynak:
AA
Asya basınında yer alan haberlere göre Malezya'nın, Çin üretimi J-10 savaş uçaklarından 35 adet satın almayı değerlendirdiği iddia edildi. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eskiyen savaş uçağı filosunu yenilemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında gündeme gelen iddia, Çin'in Güneydoğu Asya'daki savunma sanayisi hedefleri açısından dikkat çekti.
MALEZYA'NIN YENİ HEDEFİ J-10 SAVAŞ UÇAKLARI
Malezya, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yeni nesil çok rollü savaş uçakları arıyor. Ülkenin F/A-18D Hornet ve Su-30MKM filolarının gelecekte yenilenmesi planlanırken Çin'in J-10 savaş uçakları da olası seçenekler arasında gösteriliyor.
Malezya savunma basınında Ekim 2026'da yayımlanan değerlendirmelerde, Çin'in J-10CE ihracat modelinin ülkenin yeni nesil savaş uçağı tedarik programında yer alabileceği belirtildi.
Çinli üreticilerin de Malezya'nın Çok Rollü Savaş Uçağı (MRCA) programına katılabilecek şirketler arasında bulunduğu ifade edildi. Ancak Çin'in resmî bir teklif sunduğu veya Malezya'nın J-10 savaş uçaklarını tercih ettiği henüz doğrulanmadı.
ÇİN, J-10CE MODELİNİ ÖNE ÇIKARIYOR
Çin'in Chengdu Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-10 savaş uçakları, tek motorlu ve çok rollü tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Uçağın ihracat için geliştirilen J-10CE versiyonu, AESA radar teknolojisi, gelişmiş aviyonik sistemleri ve PL-15E görüş ötesi hava-hava füzesi taşıma kabiliyetiyle öne çıkıyor.
J-10 savaş uçaklarının farklı hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılabilmesi, bu platformu modern savaş uçağı arayan ülkeler için alternatiflerden biri haline getiriyor.
Çin, J-10CE modelini uluslararası savunma pazarında tanıtmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Malezya'da düzenlenen LIMA 2025 fuarında Çin'in savaş uçağı platformlarının tanıtılması, Pekin yönetiminin bölgedeki savunma sanayisi hedeflerini ortaya koymuştu.
MALEZYA'NIN SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNDA DEĞİŞİM HAZIRLIĞI
Malezya'nın yeni savaş uçağı arayışında yalnızca Çin üretimi J-10 savaş uçakları bulunmuyor. İsveç'in Gripen, Fransa'nın Rafale, Güney Kore'nin KF-21 ve Avrupa'nın Eurofighter Typhoon platformları da olası seçenekler arasında değerlendiriliyor.
Malezya'nın uzun vadeli planlarında F/A-18D Hornet ve Su-30MKM filolarının yenilenmesi önemli yer tutuyor. Yeni savaş uçaklarının tedarik sürecinin 2029-2030 döneminde şekillenmesi, teslimatların ise ilerleyen yıllarda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Malezya'nın 35 adet J-10 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiasının resmi bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Çin'in J-10CE platformuyla Malezya'nın savaş uçağı pazarında yer edinme ihtimali, bölgedeki savunma sanayisi rekabetini yeni bir boyuta taşıyabilir.
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Pilotlar Çin'e eğitime gitti! 35 adet J-10 savaş uçağı yola çıktı
Dünyadaki birçok ülke savaş uçağı envanterini yenilemek için kollarını sıvadı. Asya pazarı da savaş uçağı satışları için hareketlendi. Çin'in son model üretimi olan J-10 savaş uçağı için son dakika gelişmesi yaşandı. Asya ülkesi Çin'den 35 adet J-10 savaş uçağını alacak.
Asya basınında yer alan haberlere göre Malezya'nın, Çin üretimi J-10 savaş uçaklarından 35 adet satın almayı değerlendirdiği iddia edildi. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eskiyen savaş uçağı filosunu yenilemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında gündeme gelen iddia, Çin'in Güneydoğu Asya'daki savunma sanayisi hedefleri açısından dikkat çekti.
MALEZYA'NIN YENİ HEDEFİ J-10 SAVAŞ UÇAKLARI
Malezya, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yeni nesil çok rollü savaş uçakları arıyor. Ülkenin F/A-18D Hornet ve Su-30MKM filolarının gelecekte yenilenmesi planlanırken Çin'in J-10 savaş uçakları da olası seçenekler arasında gösteriliyor.
Malezya savunma basınında Ekim 2026'da yayımlanan değerlendirmelerde, Çin'in J-10CE ihracat modelinin ülkenin yeni nesil savaş uçağı tedarik programında yer alabileceği belirtildi.
Çinli üreticilerin de Malezya'nın Çok Rollü Savaş Uçağı (MRCA) programına katılabilecek şirketler arasında bulunduğu ifade edildi. Ancak Çin'in resmî bir teklif sunduğu veya Malezya'nın J-10 savaş uçaklarını tercih ettiği henüz doğrulanmadı.
ÇİN, J-10CE MODELİNİ ÖNE ÇIKARIYOR
Çin'in Chengdu Aircraft Corporation tarafından geliştirilen J-10 savaş uçakları, tek motorlu ve çok rollü tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Uçağın ihracat için geliştirilen J-10CE versiyonu, AESA radar teknolojisi, gelişmiş aviyonik sistemleri ve PL-15E görüş ötesi hava-hava füzesi taşıma kabiliyetiyle öne çıkıyor.
J-10 savaş uçaklarının farklı hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılabilmesi, bu platformu modern savaş uçağı arayan ülkeler için alternatiflerden biri haline getiriyor.
Çin, J-10CE modelini uluslararası savunma pazarında tanıtmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Malezya'da düzenlenen LIMA 2025 fuarında Çin'in savaş uçağı platformlarının tanıtılması, Pekin yönetiminin bölgedeki savunma sanayisi hedeflerini ortaya koymuştu.
MALEZYA'NIN SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNDA DEĞİŞİM HAZIRLIĞI
Malezya'nın yeni savaş uçağı arayışında yalnızca Çin üretimi J-10 savaş uçakları bulunmuyor. İsveç'in Gripen, Fransa'nın Rafale, Güney Kore'nin KF-21 ve Avrupa'nın Eurofighter Typhoon platformları da olası seçenekler arasında değerlendiriliyor.
Malezya'nın uzun vadeli planlarında F/A-18D Hornet ve Su-30MKM filolarının yenilenmesi önemli yer tutuyor. Yeni savaş uçaklarının tedarik sürecinin 2029-2030 döneminde şekillenmesi, teslimatların ise ilerleyen yıllarda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Malezya'nın 35 adet J-10 savaş uçağı satın almayı değerlendirdiği iddiasının resmi bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Çin'in J-10CE platformuyla Malezya'nın savaş uçağı pazarında yer edinme ihtimali, bölgedeki savunma sanayisi rekabetini yeni bir boyuta taşıyabilir.
Kaynak: AA
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