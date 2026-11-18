İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'den ayrılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:34
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 12:35
Kaynak:
AA
AK Parti'de gözler perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi.
24 TV'nin haberine göre; Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'den ayrılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.
AK PARTİ'DE TRANSFER SÜRÜYOR
CHP'den ve Yeni Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen belediyelerin sayısı her geçen gün artıyor.
24 TV'nin siyasi kulislere dayandırdığı habere göre, Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'den ayrılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.
Katılımların resmiyet kazanması halinde söz konusu isimlere rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
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İki belediye daha AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'den ayrılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.
AK Parti'de gözler perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi.
24 TV'nin haberine göre; Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'den ayrılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.
AK PARTİ'DE TRANSFER SÜRÜYOR
CHP'den ve Yeni Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen belediyelerin sayısı her geçen gün artıyor.
24 TV'nin siyasi kulislere dayandırdığı habere göre, Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'den ayrılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun perşembe günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.
Katılımların resmiyet kazanması halinde söz konusu isimlere rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
Kaynak: AA
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