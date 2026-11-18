''Çobanlar'' grubuna operasyon! Örgüt lideri yakayı ele verdi
''Çobanlar'' grubuna operasyon! Örgüt lideri yakayı ele verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik yürütülen soruşturmada 'Çobanlar Grubu' olarak bilinen yapılanmanın elebaşı olduğu belirlenen B.Ç. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında toplam gözaltı sayısı 13'e ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 12:34
Kaynak:
AA
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmanın örgüt elebaşı B.Ç. ve beraberindeki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ekim'de operasyon gerçekleştirilmişti.
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK Başkanlığınca hazırlanan rapor ile saha araştırmaları ve finansal analiz çalışmaları sonucunda kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer alan şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edilmişti.
Bu kapsamda, şüphelilere ait banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda mal varlığı unsuru olduğu belirlenmişti.
Öte yandan, soruşturma kapsamında örgüt elebaşı B.Ç. ve beraberindeki 2 zanlının yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 13'e ulaştı.
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''Çobanlar'' grubuna operasyon! Örgüt lideri yakayı ele verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik yürütülen soruşturmada 'Çobanlar Grubu' olarak bilinen yapılanmanın elebaşı olduğu belirlenen B.Ç. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında toplam gözaltı sayısı 13'e ulaştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmanın örgüt elebaşı B.Ç. ve beraberindeki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ekim'de operasyon gerçekleştirilmişti.
"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK Başkanlığınca hazırlanan rapor ile saha araştırmaları ve finansal analiz çalışmaları sonucunda kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer alan şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edilmişti.
Bu kapsamda, şüphelilere ait banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda mal varlığı unsuru olduğu belirlenmişti.
Öte yandan, soruşturma kapsamında örgüt elebaşı B.Ç. ve beraberindeki 2 zanlının yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 13'e ulaştı.
Kaynak: AA
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