Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki isimlere ilişkin, 'TMSF bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde.' ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:37
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 13:53
Kaynak:
AA
Gazetecilerin, fon soruşturması kapsamında gönüllü iade yapan 75 kişinin isimlerinin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Gürlek, TMSF bünyesinde bulunan isimlerin zaten bilindiğini ifade etti.
Sürecin devam ettiğini belirten Gürlek, gönüllü iade başvurularının arttığını ve farklı kesimlerden başvuruların geldiğini söyledi.
CEZAEVİNDEN DE GÖNÜLLÜ İADE BAŞVURUSU VAR
Gönüllü iade sürecinin devam ettiğini belirten Gürlek, cezaevinden de başvurular yapıldığını, diğer kişilerden de iade taleplerinin geldiğini bildirdi.
Bütün kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Gürlek, sürece ilişkin Cumhurbaşkanı'nın daha sonra açıklama yapacağını kaydetti.
BAKAN GÜRLEK'İN GAZETECİLERİN SORUSUNA VERDİĞİ YANIT
Gazetecinin sorusuna "75 gönüllü iade olduğunu söylediniz. 40 milyar TL civarında diye. İsimler açıklanacak mı acaba?" Bakan Gürlek şöyle yanıt verdi:
"Bu 75 gönüllü iadede TMSF bünyesinde isimler var. Onlar zaten biliniyor. Yani şu an hâlen ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına iade ediyor. Cezaevinden de başvuru var. Normal diğerlerinde başvuru var. Süreç şu an işliyor. Bütün kurumlar koordinasyon hâlinde. Bununla Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak sonra."
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Bakan Gürlek: Cezaevinden de başvuru var
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki isimlere ilişkin, 'TMSF bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde.' ifadesini kullandı.
Gazetecilerin, fon soruşturması kapsamında gönüllü iade yapan 75 kişinin isimlerinin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Gürlek, TMSF bünyesinde bulunan isimlerin zaten bilindiğini ifade etti.
Sürecin devam ettiğini belirten Gürlek, gönüllü iade başvurularının arttığını ve farklı kesimlerden başvuruların geldiğini söyledi.
CEZAEVİNDEN DE GÖNÜLLÜ İADE BAŞVURUSU VAR
Gönüllü iade sürecinin devam ettiğini belirten Gürlek, cezaevinden de başvurular yapıldığını, diğer kişilerden de iade taleplerinin geldiğini bildirdi.
Bütün kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Gürlek, sürece ilişkin Cumhurbaşkanı'nın daha sonra açıklama yapacağını kaydetti.
BAKAN GÜRLEK'İN GAZETECİLERİN SORUSUNA VERDİĞİ YANIT
Gazetecinin sorusuna "75 gönüllü iade olduğunu söylediniz. 40 milyar TL civarında diye. İsimler açıklanacak mı acaba?" Bakan Gürlek şöyle yanıt verdi:
"Bu 75 gönüllü iadede TMSF bünyesinde isimler var. Onlar zaten biliniyor. Yani şu an hâlen ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına iade ediyor. Cezaevinden de başvuru var. Normal diğerlerinde başvuru var. Süreç şu an işliyor. Bütün kurumlar koordinasyon hâlinde. Bununla Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak sonra."
Kaynak: AA
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