Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı
Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin güncel verileri açıkladı. Soruşturmalarda 498 şüpheli bulunduğunu bildiren Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 21:01
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 21:03
Kaynak:
İHA
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni deliller doğrultusunda soruşturmaların genişletildiğini ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Fon soruşturmasında 498 şüpheli bulunuyor
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmalarda ulaşılan şüpheli sayısının 498 olduğunu açıkladı. Bu kişilerden 129'unun tutuklu bulunduğunu, 289 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Gürlek, gözaltındaki 22 kişinin adli işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.
75 kişiden 40,4 milyar lira tahsil edildi
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin bilgi veren Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım mekanizmaları kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar liranın tahsil edildiğini açıkladı.
Gürlek, söz konusu ödemelerin hukuki sorumluluğu kendiliğinden ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, soruşturmanın öncelikli hedeflerinden birinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamak olduğunu belirtti.
566 kişi ve şirketin malvarlığına tedbir uygulandı
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin el değiştirmesini veya kaçırılmasını önlemek amacıyla kapsamlı mali tedbirler uygulandı.
Bu çerçevede 417 gerçek kişi ile 149 tüzel kişinin malvarlığı hakkında el koyma ve dondurma kararı verildi. Böylece toplam 566 gerçek ve tüzel kişi hakkında malvarlığı tedbiri uygulandığı bildirildi.
Soruşturmalarda para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı biçimde incelendiğini belirten Gürlek, mali işlemlerin ilgili kurumların koordinasyonuyla takip edildiğini aktardı.
Fon yöneticileri ve denetim süreçleri de inceleniyor
Gürlek, soruşturmaların yalnızca fon yöneticileri ve piyasa aktörleriyle sınırlı olmadığını açıkladı. Denetim mekanizmalarına ilişkin iddiaların da adli makamlar tarafından değerlendirildiğini bildirdi.
Kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususların soruşturma kapsamında ele alındığını belirten Gürlek, "Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur" dedi.
Bakan Gürlek, hiçbir iddianın peşinen doğru kabul edilmeyeceğini ve somut delillerin göz ardı edilmeyeceğini vurguladı. Yeni deliller doğrultusunda soruşturmaların derinleştirildiğini ifade etti.
10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini açıkladı.
Toplantıya ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığını belirten Gürlek, soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların birikimlerinin korunmasına yönelik yaklaşımı doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve hukuki sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Yatırımcıların haklarına ilişkin süreç devam ediyor
Fon soruşturmalarında tahsil edilen 40,4 milyar liranın yatırımcılara hangi yöntemle ve hangi takvim kapsamında aktarılacağına ilişkin açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.
Bakan Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, mali incelemelerin ve adli süreçlerin sürdürüleceğini ifade etti.
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Bakan Gürlek fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin güncel verileri açıkladı. Soruşturmalarda 498 şüpheli bulunduğunu bildiren Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildiğini duyurdu.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni deliller doğrultusunda soruşturmaların genişletildiğini ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Fon soruşturmasında 498 şüpheli bulunuyor
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmalarda ulaşılan şüpheli sayısının 498 olduğunu açıkladı. Bu kişilerden 129'unun tutuklu bulunduğunu, 289 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Gürlek, gözaltındaki 22 kişinin adli işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.
75 kişiden 40,4 milyar lira tahsil edildi
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin bilgi veren Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım mekanizmaları kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar liranın tahsil edildiğini açıkladı.
Gürlek, söz konusu ödemelerin hukuki sorumluluğu kendiliğinden ortadan kaldırmadığını vurgulayarak, "Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, soruşturmanın öncelikli hedeflerinden birinin iyi niyetli yatırımcıların haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamak olduğunu belirtti.
566 kişi ve şirketin malvarlığına tedbir uygulandı
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin el değiştirmesini veya kaçırılmasını önlemek amacıyla kapsamlı mali tedbirler uygulandı.
Bu çerçevede 417 gerçek kişi ile 149 tüzel kişinin malvarlığı hakkında el koyma ve dondurma kararı verildi. Böylece toplam 566 gerçek ve tüzel kişi hakkında malvarlığı tedbiri uygulandığı bildirildi.
Soruşturmalarda para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı biçimde incelendiğini belirten Gürlek, mali işlemlerin ilgili kurumların koordinasyonuyla takip edildiğini aktardı.
Fon yöneticileri ve denetim süreçleri de inceleniyor
Gürlek, soruşturmaların yalnızca fon yöneticileri ve piyasa aktörleriyle sınırlı olmadığını açıkladı. Denetim mekanizmalarına ilişkin iddiaların da adli makamlar tarafından değerlendirildiğini bildirdi.
Kamu görevlileri dahil hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususların soruşturma kapsamında ele alındığını belirten Gürlek, "Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur" dedi.
Bakan Gürlek, hiçbir iddianın peşinen doğru kabul edilmeyeceğini ve somut delillerin göz ardı edilmeyeceğini vurguladı. Yeni deliller doğrultusunda soruşturmaların derinleştirildiğini ifade etti.
10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini açıkladı.
Toplantıya ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığını belirten Gürlek, soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların birikimlerinin korunmasına yönelik yaklaşımı doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve hukuki sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Yatırımcıların haklarına ilişkin süreç devam ediyor
Fon soruşturmalarında tahsil edilen 40,4 milyar liranın yatırımcılara hangi yöntemle ve hangi takvim kapsamında aktarılacağına ilişkin açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.
Bakan Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, mali incelemelerin ve adli süreçlerin sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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