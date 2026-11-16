ABD'de bankacılık krizi büyük: Bankalara erişim sorunu
ABD'de bankacılık krizi büyük: Bankalara erişim sorunu
ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo gibi ülkenin önde gelen bankalarının dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre çok sayıda müşteri, mobil bankacılık uygulamalarına ve internet şubelerine giriş yapamadığını belirtti. Kesintilerin nedeni ve etkilenen müşteri sayısı henüz netleşmezken bankacılık sistemlerindeki aksaklıklar, ülkede son günlerde yaşanan diğer büyük teknik arızaların ardından gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 22:11
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 22:15
Kaynak:
HÜRHABER
ABD bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo müşterileri, çevrim içi bankacılık işlemlerinde teknik sorunlarla karşılaştı. Kesintileri takip eden Downdetector platformuna çok sayıda kullanıcı bildirimi yapıldı.
Müşterilerin bir bölümü banka hesaplarına giriş yapamadıklarını belirtirken bazı kullanıcılar hesap bakiyelerinin görüntülenmediğini bildirdi. Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların kapsamına ilişkin bankalardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
JPMorgan Chase müşterilerine sistem uyarısı
JPMorgan Chase müşterilerinin bir kısmının dijital bankacılık hizmetlerine erişmeye çalışırken geçici kullanım sorunlarına ilişkin uyarılarla karşılaştığı aktarıldı. Kullanıcılara bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığı ve daha sonra yeniden işlem yapmayı denemeleri gerektiği bildirildi.
Bank of America ve Wells Fargo müşterileri de benzer şekilde çevrim içi bankacılık hizmetlerine erişimde sorun yaşadıklarını belirtti. Ancak söz konusu aksaklıkların tüm müşterileri mi yoksa belirli kullanıcı gruplarını mı etkilediğine ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.
Kesintinin nedeni henüz açıklanmadı
ABD'deki bankacılık hizmetlerinde yaşanan sorunların teknik altyapıdan mı yoksa farklı bir nedenden mi kaynaklandığı henüz belirlenmedi. Bankaların sistemlerine yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Downdetector üzerinden yapılan kullanıcı bildirimleri, hizmetlere erişimde sorun yaşandığını gösterse de kesintilerin teknik nedenini veya etkilenen toplam müşteri sayısını tek başına ortaya koymuyor.
Microsoft hizmetlerinde de kesinti yaşanmıştı
ABD bankalarında bildirilen erişim sorunları, Microsoft'un bazı dijital hizmetlerinde yaşanan küresel kesintinin ardından gündeme geldi. Outlook, Teams ve Copilot gibi uygulamalarda kullanıcıların erişim sorunlarıyla karşılaştığı bildirilmişti.
Microsoft, yaşanan aksaklığın bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması ve diğer sistemlerde meydana gelen yoğunluktan kaynaklandığını açıklamıştı.
Microsoft hizmetlerindeki kesintiyle bankacılık sistemlerinde yaşanan sorunlar arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.
FAA arızası nedeniyle uçuşlar durmuştu
ABD'de 13 Kasım 2026 tarihinde Federal Havacılık İdaresinin (FAA) iletişim altyapısında yaşanan teknik sorun nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar meydana geldiği bildirilmişti.
Dört saatten uzun sürdüğü aktarılan sistem kesintisi sırasında binlerce uçuşun iptal edildiği belirtildi. FAA, arızanın iletişim sistemindeki veri yoğunluğu ve ağ istikrarsızlığından kaynaklandığını açıklamıştı.
Sistemin yeniden çalışır hale getirilmesinin ardından uçuş operasyonlarının kademeli olarak normale döndüğü duyurulmuştu.
Bankacılık sistemlerinde gözler teknik açıklamalarda
ABD'deki büyük bankalarda bildirilen erişim sorunlarının ne kadar sürdüğü, kaç müşteriyi etkilediği ve hangi teknik nedenlerden kaynaklandığına ilişkin ayrıntılı açıklamalar bekleniyor.
Bankaların dijital hizmetlerindeki aksaklıkların giderilip giderilmediği ve kullanıcıların hesaplarına erişim durumuna ilişkin yeni bilgiler, ilgili finans kuruluşlarının açıklamalarıyla netleşecek.
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ABD'de bankacılık krizi büyük: Bankalara erişim sorunu
ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo gibi ülkenin önde gelen bankalarının dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre çok sayıda müşteri, mobil bankacılık uygulamalarına ve internet şubelerine giriş yapamadığını belirtti. Kesintilerin nedeni ve etkilenen müşteri sayısı henüz netleşmezken bankacılık sistemlerindeki aksaklıklar, ülkede son günlerde yaşanan diğer büyük teknik arızaların ardından gündeme geldi.
ABD bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo müşterileri, çevrim içi bankacılık işlemlerinde teknik sorunlarla karşılaştı. Kesintileri takip eden Downdetector platformuna çok sayıda kullanıcı bildirimi yapıldı.
Müşterilerin bir bölümü banka hesaplarına giriş yapamadıklarını belirtirken bazı kullanıcılar hesap bakiyelerinin görüntülenmediğini bildirdi. Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların kapsamına ilişkin bankalardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
JPMorgan Chase müşterilerine sistem uyarısı
JPMorgan Chase müşterilerinin bir kısmının dijital bankacılık hizmetlerine erişmeye çalışırken geçici kullanım sorunlarına ilişkin uyarılarla karşılaştığı aktarıldı. Kullanıcılara bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığı ve daha sonra yeniden işlem yapmayı denemeleri gerektiği bildirildi.
Bank of America ve Wells Fargo müşterileri de benzer şekilde çevrim içi bankacılık hizmetlerine erişimde sorun yaşadıklarını belirtti. Ancak söz konusu aksaklıkların tüm müşterileri mi yoksa belirli kullanıcı gruplarını mı etkilediğine ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.
Kesintinin nedeni henüz açıklanmadı
ABD'deki bankacılık hizmetlerinde yaşanan sorunların teknik altyapıdan mı yoksa farklı bir nedenden mi kaynaklandığı henüz belirlenmedi. Bankaların sistemlerine yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Downdetector üzerinden yapılan kullanıcı bildirimleri, hizmetlere erişimde sorun yaşandığını gösterse de kesintilerin teknik nedenini veya etkilenen toplam müşteri sayısını tek başına ortaya koymuyor.
Microsoft hizmetlerinde de kesinti yaşanmıştı
ABD bankalarında bildirilen erişim sorunları, Microsoft'un bazı dijital hizmetlerinde yaşanan küresel kesintinin ardından gündeme geldi. Outlook, Teams ve Copilot gibi uygulamalarda kullanıcıların erişim sorunlarıyla karşılaştığı bildirilmişti.
Microsoft, yaşanan aksaklığın bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması ve diğer sistemlerde meydana gelen yoğunluktan kaynaklandığını açıklamıştı.
Microsoft hizmetlerindeki kesintiyle bankacılık sistemlerinde yaşanan sorunlar arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.
FAA arızası nedeniyle uçuşlar durmuştu
ABD'de 13 Kasım 2026 tarihinde Federal Havacılık İdaresinin (FAA) iletişim altyapısında yaşanan teknik sorun nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar meydana geldiği bildirilmişti.
Dört saatten uzun sürdüğü aktarılan sistem kesintisi sırasında binlerce uçuşun iptal edildiği belirtildi. FAA, arızanın iletişim sistemindeki veri yoğunluğu ve ağ istikrarsızlığından kaynaklandığını açıklamıştı.
Sistemin yeniden çalışır hale getirilmesinin ardından uçuş operasyonlarının kademeli olarak normale döndüğü duyurulmuştu.
Bankacılık sistemlerinde gözler teknik açıklamalarda
ABD'deki büyük bankalarda bildirilen erişim sorunlarının ne kadar sürdüğü, kaç müşteriyi etkilediği ve hangi teknik nedenlerden kaynaklandığına ilişkin ayrıntılı açıklamalar bekleniyor.
Bankaların dijital hizmetlerindeki aksaklıkların giderilip giderilmediği ve kullanıcıların hesaplarına erişim durumuna ilişkin yeni bilgiler, ilgili finans kuruluşlarının açıklamalarıyla netleşecek.
Kaynak: HÜRHABER
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