Ömer Çelik'ten fon soruşturmasına ilişkin kritik mesaj
Ömer Çelik'ten fon soruşturmasına ilişkin kritik mesaj
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolandırıcılık iddialarının bütün yönleriyle araştırıldığını belirten Çelik, sorumluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi. Çelik'in açıklamalarında mağduriyetlerin giderilmesi, mali incelemeler ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirler öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 18:06
Muhabir:
HÜRHABER
Ömer Çelik, fon krizi olarak nitelendirdiği süreçte adli ve idari çalışmaların devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulduğunu söylediği koordinasyon kurulunun faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Çelik, dolandırıcılık faaliyetlerine karışan kişilerle meşru yatırımcıların birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.
Çelik, soruşturmanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir tavırdayız. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli maddelerimizden biri. Fon dolandırıcıları ile meşru yatırımcıları ayırıyoruz."
Yeni tedbirler gündemde
Fon soruşturmasının yalnızca mevcut iddiaların araştırılmasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Çelik, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınabilecek önlemlere de değindi. Devlet Denetleme Kurulunun çalışmalarına işaret eden Çelik, farklı kurumlardan elde edilen verilerin bir araya getirilerek incelemelerin sürdürüldüğünü söyledi.
Çelik, "Bir daha böyle bir sürecin olmaması için alınması gereken tedbirler var" açıklamasında bulundu. Ancak yeni bir yasal düzenlemenin kapsamına, hazırlanma aşamasına veya yürürlüğe giriş takvimine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Fon meselesi faili meçhul kalmayacak
Soruşturmanın siyasi tartışmalardan bağımsız yürütülmesi gerektiğini belirten Çelik, herhangi bir kişinin siyasi gerekçelerle suçlanmaması ve iddiaların üzerinin örtülmemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin tutumunun açık olduğunu söyleyen Çelik, şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki iradesi nettir. İhmali, kusuru ve kastı olanlar hesap verecektir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır."
Çelik, mali ve finansal incelemelerin sürdüğünü, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da sürecin önemli başlıkları arasında bulunduğunu belirtti. Mağdurlara yapılabilecek ödemelerin yöntemi ve takvimine ilişkin somut bilgi vermedi.
MYK toplantısında dış politika ve güvenlik başlıkları
AK Parti MYK toplantısının ardından yapılan açıklamalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazze'deki gelişmeler, iklim politikaları ve Terörsüz Türkiye süreci de gündeme geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayan Çelik, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Gazze'deki insani duruma değinen Çelik, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise silahsızlanma ve demokratikleşme başlıklarının birlikte ele alınmasının önemini vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ömer Çelik'ten fon soruşturmasına ilişkin kritik mesaj
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolandırıcılık iddialarının bütün yönleriyle araştırıldığını belirten Çelik, sorumluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi. Çelik'in açıklamalarında mağduriyetlerin giderilmesi, mali incelemeler ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirler öne çıktı.
Ömer Çelik, fon krizi olarak nitelendirdiği süreçte adli ve idari çalışmaların devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulduğunu söylediği koordinasyon kurulunun faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Çelik, dolandırıcılık faaliyetlerine karışan kişilerle meşru yatırımcıların birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.
Çelik, soruşturmanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir tavırdayız. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli maddelerimizden biri. Fon dolandırıcıları ile meşru yatırımcıları ayırıyoruz."
Yeni tedbirler gündemde
Fon soruşturmasının yalnızca mevcut iddiaların araştırılmasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Çelik, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınabilecek önlemlere de değindi. Devlet Denetleme Kurulunun çalışmalarına işaret eden Çelik, farklı kurumlardan elde edilen verilerin bir araya getirilerek incelemelerin sürdürüldüğünü söyledi.
Çelik, "Bir daha böyle bir sürecin olmaması için alınması gereken tedbirler var" açıklamasında bulundu. Ancak yeni bir yasal düzenlemenin kapsamına, hazırlanma aşamasına veya yürürlüğe giriş takvimine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Fon meselesi faili meçhul kalmayacak
Soruşturmanın siyasi tartışmalardan bağımsız yürütülmesi gerektiğini belirten Çelik, herhangi bir kişinin siyasi gerekçelerle suçlanmaması ve iddiaların üzerinin örtülmemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin tutumunun açık olduğunu söyleyen Çelik, şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki iradesi nettir. İhmali, kusuru ve kastı olanlar hesap verecektir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır."
Çelik, mali ve finansal incelemelerin sürdüğünü, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da sürecin önemli başlıkları arasında bulunduğunu belirtti. Mağdurlara yapılabilecek ödemelerin yöntemi ve takvimine ilişkin somut bilgi vermedi.
MYK toplantısında dış politika ve güvenlik başlıkları
AK Parti MYK toplantısının ardından yapılan açıklamalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazze'deki gelişmeler, iklim politikaları ve Terörsüz Türkiye süreci de gündeme geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayan Çelik, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Gazze'deki insani duruma değinen Çelik, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise silahsızlanma ve demokratikleşme başlıklarının birlikte ele alınmasının önemini vurguladı.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar