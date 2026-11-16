Kurtulmuş'tan uluslararası yükümlülükten kaçan ülkelere tepki: Kabul edilemez
Kurtulmuş'tan uluslararası yükümlülükten kaçan ülkelere tepki: Kabul edilemez
COP31 Parlamenter Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:05
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 11:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğiyle düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'nda konuştu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez"
"(Çevre felaketleri) Sadece söz söyleyerek değil müzakere, mutabakat ve aksiyon fikriyle hareket ederek hemen bugünden itibaren en önemli tedbirleri en ciddi şekilde uygulama mecburiyetimiz vardır"
"Her gün giderek artan çevre felaketlerini önlemek için hep birlikte samimiyetle, kararlılıkla, ortak programlar içerisinde hareket ederek yeryüzünü yeniden güvenli, sürdürülebilir insanlığın ortak mirası olan bir hale döndürmemiz lazım"
"En başta dünyaya en çok zarar verenler olmak üzere bütün ülkeler çevre felaketinden korunmak için ortak bir çabanın paydaşı olmak zorundadır"
"Dünyadaki iklim felaketinden neredeyse doğrudan etkilenen çoğu yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin altına girmekte olduğu bu yüklerde onların da yükünü hafifletecek birtakım uluslararası mekanizmaları kurmak zorundayız"
"Modern zamanların en büyük barbarlıklarından birisi olarak gündemimize gelmiş olan ve ne yazık ki önlenemediği için hala devam eden Gazze ve Filistin'deki soykırım dolayısıyla yaşadığımız çevre tahribatları insanlığın tarih defterinde en hazin sonuçlardan birisi olarak yer almaktadır"
"İnsanlık olarak tamamına yakını insanoğlunun eliyle oluşan çevre tahribatına karşı sadece duyarlı olmak değil aynı zamanda engelleyecek bir feraseti, kararlılığı ortaya koymamız lazım"
"TBMM olarak bizler de sadece yasa çıkaran, bazı konularda kararlar alan bir parlamento olmanın ötesinde çevreyle ilgili konularda da somut adımlar atmayı bir vazife olarak telakki ettik"
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Kurtulmuş'tan uluslararası yükümlülükten kaçan ülkelere tepki: Kabul edilemez
COP31 Parlamenter Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez' dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğiyle düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'nda konuştu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez"
"(Çevre felaketleri) Sadece söz söyleyerek değil müzakere, mutabakat ve aksiyon fikriyle hareket ederek hemen bugünden itibaren en önemli tedbirleri en ciddi şekilde uygulama mecburiyetimiz vardır"
"Her gün giderek artan çevre felaketlerini önlemek için hep birlikte samimiyetle, kararlılıkla, ortak programlar içerisinde hareket ederek yeryüzünü yeniden güvenli, sürdürülebilir insanlığın ortak mirası olan bir hale döndürmemiz lazım"
"En başta dünyaya en çok zarar verenler olmak üzere bütün ülkeler çevre felaketinden korunmak için ortak bir çabanın paydaşı olmak zorundadır"
"Dünyadaki iklim felaketinden neredeyse doğrudan etkilenen çoğu yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin altına girmekte olduğu bu yüklerde onların da yükünü hafifletecek birtakım uluslararası mekanizmaları kurmak zorundayız"
"Modern zamanların en büyük barbarlıklarından birisi olarak gündemimize gelmiş olan ve ne yazık ki önlenemediği için hala devam eden Gazze ve Filistin'deki soykırım dolayısıyla yaşadığımız çevre tahribatları insanlığın tarih defterinde en hazin sonuçlardan birisi olarak yer almaktadır"
"İnsanlık olarak tamamına yakını insanoğlunun eliyle oluşan çevre tahribatına karşı sadece duyarlı olmak değil aynı zamanda engelleyecek bir feraseti, kararlılığı ortaya koymamız lazım"
"TBMM olarak bizler de sadece yasa çıkaran, bazı konularda kararlar alan bir parlamento olmanın ötesinde çevreyle ilgili konularda da somut adımlar atmayı bir vazife olarak telakki ettik"
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