Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC için dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC için dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla 15 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, Kıbrıs Türkleriyle dayanışmanın her alanda güçlendirilmeye devam edeceğini belirterek Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu yineledi.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 13:34
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 13:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım 1983'te ilan edilen KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türklerini tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."
Cumhurbaşkanı, mesajında KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlarken şehitleri ve gazileri de andı.
Kıbrıs Türkleriyle dayanışma vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki ilişkilerin ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik mesaj verdi.
Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."
Erdoğan'ın mesajında, Türkiye'nin Kıbrıs Türkleriyle dayanışmasını sürdürme iradesi öne çıktı.
KKTC 15 Kasım 1983'te ilan edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü her yıl 15 Kasım'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor.
2026 yılı, KKTC'nin ilanının 43'üncü yıl dönümüne karşılık geliyor. Türkiye, KKTC'yi bağımsız devlet olarak tanıyan tek Birleşmiş Milletler üyesi ülke konumunda bulunuyor.
Kıbrıs meselesi, Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülen diplomatik girişimler ve tarafların farklı çözüm yaklaşımları nedeniyle uluslararası gündemdeki yerini koruyor.
Türkiye'nin Kıbrıs politikasına ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümü açıklamasında, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine yönelik desteğinin devam edeceği belirtildi.
Erdoğan, mesajında dayanışmanın hangi alanlarda güçlendirileceğine ilişkin yeni bir program veya takvim açıklamadı. Paylaşım, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünün kutlanması ve Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki mevcut tutumunun vurgulanmasıyla sınırlı kaldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC için dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla 15 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, Kıbrıs Türkleriyle dayanışmanın her alanda güçlendirilmeye devam edeceğini belirterek Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım 1983'te ilan edilen KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türklerini tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı, mesajında KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlarken şehitleri ve gazileri de andı.
Kıbrıs Türkleriyle dayanışma vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki ilişkilerin ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik mesaj verdi.
Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan'ın mesajında, Türkiye'nin Kıbrıs Türkleriyle dayanışmasını sürdürme iradesi öne çıktı.
KKTC 15 Kasım 1983'te ilan edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü her yıl 15 Kasım'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor.
2026 yılı, KKTC'nin ilanının 43'üncü yıl dönümüne karşılık geliyor. Türkiye, KKTC'yi bağımsız devlet olarak tanıyan tek Birleşmiş Milletler üyesi ülke konumunda bulunuyor.
Kıbrıs meselesi, Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülen diplomatik girişimler ve tarafların farklı çözüm yaklaşımları nedeniyle uluslararası gündemdeki yerini koruyor.
Türkiye'nin Kıbrıs politikasına ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümü açıklamasında, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine yönelik desteğinin devam edeceği belirtildi.
Erdoğan, mesajında dayanışmanın hangi alanlarda güçlendirileceğine ilişkin yeni bir program veya takvim açıklamadı. Paylaşım, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünün kutlanması ve Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki mevcut tutumunun vurgulanmasıyla sınırlı kaldı.
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