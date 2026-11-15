Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım 2026 dönemine ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar liralık kaynak ayrıldı. Aylık 15 bin 755 lira olarak uygulanan destekten Türkiye genelinde 495 bin vatandaş yararlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 11:08
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 11:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evde Bakım Yardımı kapsamında kasım ayına ilişkin ödemeler başladı. Bakan Göktaş, hak sahiplerine yönelik toplam 7,8 milyar liralık yardımın hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakanlık tarafından sağlanan destek, evlerinde bakımı gerçekleştirilen tam bağımlı bireylerin ailelerine ekonomik katkı sunmayı amaçlıyor. Ödemeler, yardım programından yararlanma koşullarını karşılayan hak sahiplerine yapılıyor.
Evde Bakım Yardımı ne kadar oldu?
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapılıyor. Kasım 2026 döneminde de ödemeler bu tutar üzerinden gerçekleştiriliyor.
KASIM 2026 EVDE BAKIM YARDIMI
Aylık ödeme
15.755 TL
Toplam kaynak
7,8 milyar TL
Yardımdan yararlanan kişi sayısı
495 bin
Evde Bakım Yardımı'ndan 495 bin vatandaş yararlanıyor
Türkiye genelinde hâlihazırda 495 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı programından yararlandığını belirten Bakan Göktaş, desteklerin aile odaklı sosyal hizmet anlayışı kapsamında sürdürüldüğünü ifade etti.
Göktaş, ödemelere ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 495 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
Evde Bakım Yardımı 2006 yılından beri uygulanıyor
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Program, bakım ihtiyacı bulunan bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşamalarını destekleyen sosyal hizmet uygulamaları arasında bulunuyor.
Bakanlık, yardım programıyla engelli bireylerin aile bütünlüklerinin korunmasını ve evde bakım hizmetlerinin desteklenmesini hedefliyor.
Bakan Göktaş'tan aile birliği vurgusu
Evde bakım hizmetlerinin aile bütünlüğü açısından önemine değinen Bakan Göktaş, engelli bireylerin kendi yaşam ortamlarında desteklenmesini öncelikli gördüklerini belirtti.
Göktaş, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."
Evde Bakım Yardımı ödemeleri nasıl sorgulanır?
Evde Bakım Yardımı kapsamında ödeme durumunu öğrenmek isteyen hak sahipleri, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili sorgulama hizmetine erişebiliyor.
Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak Evde Bakım Yardımı ödeme bilgilerini kontrol edebiliyor. Kasım ayı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanmasının ardından hak sahiplerinin bireysel ödeme durumları ilgili sistemler üzerinden takip edilebilecek.
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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım 2026 dönemine ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar liralık kaynak ayrıldı. Aylık 15 bin 755 lira olarak uygulanan destekten Türkiye genelinde 495 bin vatandaş yararlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evde Bakım Yardımı kapsamında kasım ayına ilişkin ödemeler başladı. Bakan Göktaş, hak sahiplerine yönelik toplam 7,8 milyar liralık yardımın hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakanlık tarafından sağlanan destek, evlerinde bakımı gerçekleştirilen tam bağımlı bireylerin ailelerine ekonomik katkı sunmayı amaçlıyor. Ödemeler, yardım programından yararlanma koşullarını karşılayan hak sahiplerine yapılıyor.
Evde Bakım Yardımı ne kadar oldu?
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapılıyor. Kasım 2026 döneminde de ödemeler bu tutar üzerinden gerçekleştiriliyor.
KASIM 2026 EVDE BAKIM YARDIMI
Aylık ödeme
15.755 TL
Toplam kaynak
7,8 milyar TL
Yardımdan yararlanan kişi sayısı
495 bin
Evde Bakım Yardımı'ndan 495 bin vatandaş yararlanıyor
Türkiye genelinde hâlihazırda 495 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı programından yararlandığını belirten Bakan Göktaş, desteklerin aile odaklı sosyal hizmet anlayışı kapsamında sürdürüldüğünü ifade etti.
Göktaş, ödemelere ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Evde Bakım Yardımı 2006 yılından beri uygulanıyor
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı. Program, bakım ihtiyacı bulunan bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşamalarını destekleyen sosyal hizmet uygulamaları arasında bulunuyor.
Bakanlık, yardım programıyla engelli bireylerin aile bütünlüklerinin korunmasını ve evde bakım hizmetlerinin desteklenmesini hedefliyor.
Bakan Göktaş'tan aile birliği vurgusu
Evde bakım hizmetlerinin aile bütünlüğü açısından önemine değinen Bakan Göktaş, engelli bireylerin kendi yaşam ortamlarında desteklenmesini öncelikli gördüklerini belirtti.
Göktaş, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
Evde Bakım Yardımı ödemeleri nasıl sorgulanır?
Evde Bakım Yardımı kapsamında ödeme durumunu öğrenmek isteyen hak sahipleri, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili sorgulama hizmetine erişebiliyor.
Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak Evde Bakım Yardımı ödeme bilgilerini kontrol edebiliyor. Kasım ayı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanmasının ardından hak sahiplerinin bireysel ödeme durumları ilgili sistemler üzerinden takip edilebilecek.
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