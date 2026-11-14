Dışişleri Bakanlığı, ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Ahıska Türklerini andı.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 12:01
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 12:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün, Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise çetin şartlara rağmen kimliklerini, dillerini, örf ve adetlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı acıyı, sürgünün 82. yıl dönümünde bir kez daha yürekten paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz."
Açıklamada, Türkiye'nin, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşların yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerini andı
Dışişleri Bakanlığı, ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Ahıska Türklerini andı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün, Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise çetin şartlara rağmen kimliklerini, dillerini, örf ve adetlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı acıyı, sürgünün 82. yıl dönümünde bir kez daha yürekten paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz."
Açıklamada, Türkiye'nin, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşların yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.
Çok Okunanlar