Adalet Bakanı Gürlek 3 cinayet dosyasının çözüldüğünü duyurdu
Adalet Bakanı Gürlek 3 cinayet dosyasının çözüldüğünü duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır faili meçhul olarak soruşturulan üç cinayet dosyasında yeni delillere ulaşıldığını ve şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bilgi veren Gürlek, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi. Yeniden ele alınan üç dosyada DNA analizleri, iletişim kayıtları, kriminal raporlar ve tanık beyanlarının incelendiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 19:19
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 19:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllarda işlenen ve failleri belirlenemeyen cinayetlerin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 76 ayrı dosyada toplam 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz! 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!"
Çalışmaların Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi.
Bursa ve Bitlis'teki üç cinayet dosyası yeniden incelendi
Bakan Gürlek, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Kestel ilçeleri ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde işlenen üç ayrı cinayete ilişkin soruşturmaların yeniden ele alındığını açıkladı.
Soruşturmalarda gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık ifadeleri birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Mustafakemalpaşa'daki 16 yıllık dosyada bir tutuklama
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında kaybolan Mehmet Arıcan, daha sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu.
Arıcan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Tatvan'daki 20 yıllık cinayet soruşturmasında iki tutuklama
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2006 yılında yol kenarında başından ateşli silahla vurulmuş halde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadının ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi.
Soruşturma kapsamında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri değerlendirildi. Dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklanırken iki kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yurt dışında bulunduğu belirtilen firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesine ilişkin incelemelerin de devam ettiği bildirildi.
Kestel'deki 14 yıllık dosyada 11 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni incelemeler gerçekleştirildi.
2015 yılında Kestel'de bulunan yanmış insan kemiklerine ilişkin adli tıp bulguları, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin sonraki adli işlemlerine ilişkin açıklamada ek bilgi verilmedi.
Gürlek'ten faili meçhul dosyalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaları yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet, jandarma ve JASAT ekiplerine teşekkür etti.
Geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin aydınlatılması için çalışmaların devam edeceğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
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Adalet Bakanı Gürlek 3 cinayet dosyasının çözüldüğünü duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır faili meçhul olarak soruşturulan üç cinayet dosyasında yeni delillere ulaşıldığını ve şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bilgi veren Gürlek, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi. Yeniden ele alınan üç dosyada DNA analizleri, iletişim kayıtları, kriminal raporlar ve tanık beyanlarının incelendiği belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllarda işlenen ve failleri belirlenemeyen cinayetlerin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 76 ayrı dosyada toplam 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Çalışmaların Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi.
Bursa ve Bitlis'teki üç cinayet dosyası yeniden incelendi
Bakan Gürlek, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Kestel ilçeleri ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde işlenen üç ayrı cinayete ilişkin soruşturmaların yeniden ele alındığını açıkladı.
Soruşturmalarda gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık ifadeleri birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Mustafakemalpaşa'daki 16 yıllık dosyada bir tutuklama
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2010 yılında kaybolan Mehmet Arıcan, daha sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu.
Arıcan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Tatvan'daki 20 yıllık cinayet soruşturmasında iki tutuklama
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2006 yılında yol kenarında başından ateşli silahla vurulmuş halde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadının ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi.
Soruşturma kapsamında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri değerlendirildi. Dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklanırken iki kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yurt dışında bulunduğu belirtilen firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesine ilişkin incelemelerin de devam ettiği bildirildi.
Kestel'deki 14 yıllık dosyada 11 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni incelemeler gerçekleştirildi.
2015 yılında Kestel'de bulunan yanmış insan kemiklerine ilişkin adli tıp bulguları, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin sonraki adli işlemlerine ilişkin açıklamada ek bilgi verilmedi.
Gürlek'ten faili meçhul dosyalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaları yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet, jandarma ve JASAT ekiplerine teşekkür etti.
Geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin aydınlatılması için çalışmaların devam edeceğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Bakan Gürlek, soruşturmaların takipçisi olacaklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
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