''AVCI''dan kaçış yok! Vatandaşların kişisel bilgilerini satan şebeke çökertildi
''AVCI''dan kaçış yok! Vatandaşların kişisel bilgilerini satan şebeke çökertildi
İstanbul merkezli 42 ilde yetkisiz erişim yoluyla kişisel bilgileri ele geçirenlere yönelik operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine çalışma başlattı.
Yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkardı.
Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 79 şüpheli gözaltına alındı.
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''AVCI''dan kaçış yok! Vatandaşların kişisel bilgilerini satan şebeke çökertildi
İstanbul merkezli 42 ilde yetkisiz erişim yoluyla kişisel bilgileri ele geçirenlere yönelik operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine çalışma başlattı.
Yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkardı.
Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 79 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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