53 ülke ve kuruluştan İsrail'e Gazze çağrısı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze Şeridi'ne insani yardımların derhal ve engelsiz şekilde ulaştırılması için İsrail'e çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi girişinde yapılan ortak açıklamada, kış mevsimi öncesinde Gazze'deki barınma sorununa dikkat çekilirken sağlık çalışanlarına ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların soruşturulması istendi. Açıklamada, mevcut sınır geçişlerinin açılması ve uluslararası kuruluşların bölgedeki faaliyetlerinin kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 20:22
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 20:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
53 ülke ve kuruluşun ortak açıklaması, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh tarafından BM Güvenlik Konseyi girişinde okundu. Açıklamada, Gazze'ye insani yardım erişimine ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması talep edildi.
MacIntosh, söz konusu kararların Gazze'ye tam insani yardım girişini öngördüğünü ancak bu hedefe henüz ulaşılamadığını belirtti. Ateşkesin ardından insani koşulların iyileştirilmesi yönünde ilerleme sağlanabildiğini ifade eden MacIntosh, mevcut durumun yeterli olmadığını söyledi.
Gazze'de kış öncesi barınma sorunu sürüyor
Gazze'de kış mevsimi yaklaşırken çok sayıda kişinin yeterli barınma imkânına sahip olmadığına dikkat çekildi. MacIntosh, siyasi iradenin insani koşulların iyileştirilmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.
MacIntosh, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ateşkesin ardından, siyasi irade izin verdiğinde insani durumun iyileştirilmesi için ilerleme kaydedilebileceğini gördük. Ancak kış yaklaşırken Gazze'de çok fazla insan hala yeterli barınaktan yoksun."
Ortak açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım faaliyetlerinin genişletilmesi gerektiği belirtildi.
İsrail'e sınır geçişlerini açma çağrısı
MacIntosh, İsrail'deki seçimlerin ardından göreve gelecek hükümete Gazze genelinde insani yardım erişimini sağlaması yönündeki çağrıyı yineledi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi, "İsrail'deki seçimlerin ardından göreve gelecek İsrail hükümetine, Gazze genelinde ve mevcut tüm geçiş noktaları ve kara yolları üzerinden derhal ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermesi ve bunu kolaylaştırması çağrımızı yineliyoruz." dedi.
Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım koridorlarının tam kapasiteyle açılması ve kritik ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasına izin verilmesi istendi.
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar için soruşturma istendi
Ortak açıklamada, Gazze'deki halk sağlığı koşullarının daha fazla kötüleşmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı. İsrail'e sağlık çalışanları ve sağlık tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.
MacIntosh, sağlık ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılarla ilgili şeffaf ceza soruşturmalarının başlatılması ve mevcut soruşturmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.
Ayrıca üst düzey uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin Gazze'ye erişimine izin verilmesi talep edildi. Açıklamada, saldırılara ilişkin hesap verebilirliğin sağlanması gerektiği ifade edildi.
BM'nin insani yardım faaliyetlerine destek vurgusu
Ortak açıklamaya katılan ülkeler ve kuruluşlar, Gazze'deki insani yardım çalışmalarını destekleme taahhütlerini yineledi. BM ve bağlı kuruluşların bölgedeki insani yardım faaliyetlerinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekildi.
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53 ülke ve kuruluştan İsrail'e Gazze çağrısı
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze Şeridi'ne insani yardımların derhal ve engelsiz şekilde ulaştırılması için İsrail'e çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi girişinde yapılan ortak açıklamada, kış mevsimi öncesinde Gazze'deki barınma sorununa dikkat çekilirken sağlık çalışanlarına ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların soruşturulması istendi. Açıklamada, mevcut sınır geçişlerinin açılması ve uluslararası kuruluşların bölgedeki faaliyetlerinin kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı.
53 ülke ve kuruluşun ortak açıklaması, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Sarah MacIntosh tarafından BM Güvenlik Konseyi girişinde okundu. Açıklamada, Gazze'ye insani yardım erişimine ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması talep edildi.
MacIntosh, söz konusu kararların Gazze'ye tam insani yardım girişini öngördüğünü ancak bu hedefe henüz ulaşılamadığını belirtti. Ateşkesin ardından insani koşulların iyileştirilmesi yönünde ilerleme sağlanabildiğini ifade eden MacIntosh, mevcut durumun yeterli olmadığını söyledi.
Gazze'de kış öncesi barınma sorunu sürüyor
Gazze'de kış mevsimi yaklaşırken çok sayıda kişinin yeterli barınma imkânına sahip olmadığına dikkat çekildi. MacIntosh, siyasi iradenin insani koşulların iyileştirilmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.
MacIntosh, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ortak açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım faaliyetlerinin genişletilmesi gerektiği belirtildi.
İsrail'e sınır geçişlerini açma çağrısı
MacIntosh, İsrail'deki seçimlerin ardından göreve gelecek hükümete Gazze genelinde insani yardım erişimini sağlaması yönündeki çağrıyı yineledi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi, "İsrail'deki seçimlerin ardından göreve gelecek İsrail hükümetine, Gazze genelinde ve mevcut tüm geçiş noktaları ve kara yolları üzerinden derhal ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermesi ve bunu kolaylaştırması çağrımızı yineliyoruz." dedi.
Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım koridorlarının tam kapasiteyle açılması ve kritik ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasına izin verilmesi istendi.
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar için soruşturma istendi
Ortak açıklamada, Gazze'deki halk sağlığı koşullarının daha fazla kötüleşmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı. İsrail'e sağlık çalışanları ve sağlık tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.
MacIntosh, sağlık ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılarla ilgili şeffaf ceza soruşturmalarının başlatılması ve mevcut soruşturmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.
Ayrıca üst düzey uluslararası heyetlerin ve gazetecilerin Gazze'ye erişimine izin verilmesi talep edildi. Açıklamada, saldırılara ilişkin hesap verebilirliğin sağlanması gerektiği ifade edildi.
BM'nin insani yardım faaliyetlerine destek vurgusu
Ortak açıklamaya katılan ülkeler ve kuruluşlar, Gazze'deki insani yardım çalışmalarını destekleme taahhütlerini yineledi. BM ve bağlı kuruluşların bölgedeki insani yardım faaliyetlerinde üstlendiği rolün önemine dikkat çekildi.
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