İran'dan ABD'ye gözdağı: Hepsi meşru hedef olur

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'yi ülkesine yönelik muhtemel yeni saldırılar konusunda uyararak, 'ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:05
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 09:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Tahran cephesinden Washington yönetimine gözdağı veren bir açıklama geldi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır" uyarısında bulundu.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai
Böyle bir senaryoda İran'a yönelik saldırılarda kullanılacak hiçbir üssün güvende olmayacağının altını çizen Rızai, "Güvenli mesafe yok. Güvenli sığınak yok. Dokunulmazlık yok" ifadelerini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.30 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD-İran arasında mevcut gerilimin sonlandırılmasına yönelik müzakere sürecine ilişkin, "Top Amerika'nın sahasında, karar vermesi ve açıklama yapması gereken taraf onlar. 'Ne savaş ne de barış' durumunu devam ettirmeyeceğiz" dedi.
05.00 İsrail basını, Güvenlik Kabinesi'nin, orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verdiğini kaydetti.
02.58 İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'yi ülkesine yönelik muhtemel yeni saldırılar konusunda uyararak, "ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır" açıklamasında bulundu.
00.00 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme yapmayı değerlendirdiği" iddia edildi.
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İran'dan ABD'ye gözdağı: Hepsi meşru hedef olur
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'yi ülkesine yönelik muhtemel yeni saldırılar konusunda uyararak, 'ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır' açıklamasında bulundu.
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Tahran cephesinden Washington yönetimine gözdağı veren bir açıklama geldi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır" uyarısında bulundu.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai
Böyle bir senaryoda İran'a yönelik saldırılarda kullanılacak hiçbir üssün güvende olmayacağının altını çizen Rızai, "Güvenli mesafe yok. Güvenli sığınak yok. Dokunulmazlık yok" ifadelerini kullandı.
06.30 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD-İran arasında mevcut gerilimin sonlandırılmasına yönelik müzakere sürecine ilişkin, "Top Amerika'nın sahasında, karar vermesi ve açıklama yapması gereken taraf onlar. 'Ne savaş ne de barış' durumunu devam ettirmeyeceğiz" dedi.
05.00 İsrail basını, Güvenlik Kabinesi'nin, orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verdiğini kaydetti.
02.58 İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'yi ülkesine yönelik muhtemel yeni saldırılar konusunda uyararak, "ABD, İran'a karşı yeni bir savaş başlatırsa, Batı Asya'dan Avrupa'ya kadar bu saldırganlığa dahil olan her askeri üs, İran'ın ölümcül saldırıları için meşru birer hedef olacaktır" açıklamasında bulundu.
00.00 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile doğrudan görüşme yapmayı değerlendirdiği" iddia edildi.
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