Çin'den Türkiye'ye tren seferlerinde yeni dönem! Haftalık takvime bağlandı
Çin'den Türkiye'ye tren seferlerinde yeni dönem! Haftalık takvime bağlandı
Pasifik Eurasia, Çin'in Çongçing kentinden Türkiye'ye Orta Koridor üzerinden gerçekleştirdiği blok tren seferlerini haziran ayından itibaren haftalık takvime bağladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:06
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 16:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda Orta Koridor'daki taşımacılık faaliyetlerinde kaydettiği büyümeyi ve 2027 hedeflerini paylaştı.
Ocak-eylül döneminde taşıma tonajını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artıran Pasifik Eurasia, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattında ihracat taşımalarını ise yaklaşık yüzde 30 artırdı.
Çin-Türkiye-Avrupa hattındaki düzenli blok tren seferleri, yeni yük grupları ve uluslararası işbirlikleriyle Pasifik Eurasia, Orta Koridor'un etkinliğinin artırılmasına ve uluslararası ticarette daha güçlü bir lojistik güzergah haline gelmesine katkı sağlıyor.
Pasifik Eurasia, 2027'de Çin, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'daki paydaşlarıyla işbirliklerini geliştirmeyi planlıyor.
Şirket, bu amaçla Middle Corridor Multimodal LTD ile Çin çıkışlı, Türkiye ve Avrupa varışlı ve tersi yöndeki tüm taşımalar için karşılıklı hizmet alışverişi başlattı.
Kazakistan merkezli Middle Corridor Multimodal LTD, China Railways iştiraki CRCT, Kazakistan Demiryolları, Azerbaycan Demiryolları ve Gürcistan Demiryolları ortaklığıyla kuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verdiği Yeşil Lojistik Belgesi'ne sahip Pasifik Eurasia, demir yolunun yük taşımacılığındaki payını artırmak amacıyla farklı taşıma türlerini bir araya getiren hizmetler geliştiriyor.
Şirket, Arkas Lojistik ile kurduğu Pasifik Arkas Demiryolu Tren İşletmeciliği ortaklığı aracılığıyla hibrit lokomotiflerle yürütülen yurt içi yük taşımacılığını geliştirmeye ve yurt içi lojistik ağını uluslararası hatlarla bütünleştirmeye odaklanıyor.
Pasifik Arkas'ın dizel ve elektrik modlu beş lokomotifinden ikisi, elektrifikasyonun devreye girdiği Çerkezköy hattında elektrikli modda çalışmaya başladı.
- "BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI'NDAKİ DÜZENLİ YÜK AKIŞINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Eurasia Genel Müdürü Emre Sarıcan, önceki yıllarda Çin-Türkiye-Avrupa güzergahında başlattıkları blok tren taşımacılığı kapsamında Çongçing'den Türkiye'ye seferlerini haftalık takvime bağladıklarını anlattı.
Orta Koridor'u izleyen trenlerin Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla Türkiye'ye ulaştığını ifade eden Sarıcan, China Railway ve Yuxinou Logistics bünyesindeki kuruluşlarla yürüttükleri işbirlikleriyle hattaki düzenli yük akışını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Sarıcan, Orta Kodiror'un ihracat yönünde kullanımına örnek olarak bu yıl İzmir Biçerova Tren İstasyonu'ndan Şanghay'a 50 adet 40 fitlik konteyner taşıyan bir blok yük treni orgnize ettiklerini aktardı.
Kazakistan'dan Türkiye'ye tahıl taşınmasına yönelik anlaşma kapsamında ilk siparişin alındığını belirten Sarıcan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yenice İstasyonu'na taşıma yapıldığını kaydetti.
Bu hatta aylık yaklaşık 30 bin tonluk taşıma hacmine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Sarıcan, "Suudi Arabistan merkezli bir meşrubat şirketiyle yürüttüğümüz çalışma kapsamında Körfez bölgesinden yüklenerek ülkemiz üzerinden Kazakistan'a yönelik taşımalara da başladık. Organizasyon, ürünlerin deniz yoluyla Türkiye'deki limanlara getirilmesini ve buradan demir yoluyla Kazakistan'a sevk edilmesini kapsıyor." ifadelerini kullandı.
Sarıcan, düzenli sevkiyat planı oluşturulduğunu ve ikinci partinin taşıma işlemlerine kasım ayında başlandığını vurguladı.
Bu yıl İzmir'den Çin'e gerçekleştirdikleri ihracat taşımasının yanı sıra Avrupa çıkışlı yükleri Türkiye üzerinden Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine "swap body" (değiştirilebilir taşıma kasası) yöntemiyle sevk ettiklerinin bilgisini paylaşan Sarıcan, şunları kaydetti:
"Otomotiv lojistiğinde Avrupa'dan Türkiye'ye blok trenlerle otomobil taşıyor, Türkiye'den BDT ülkelerine yönelik transit ihracat kapsamında konteynerize otomobil taşımaları gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den Avrupa'nın farklı noktalarına metal ürünleri, ray, travers ve çimento taşımalarımız, Kazakistan'dan aldığımız tahıl siparişleri ve Körfez'den Orta Asya'ya uzanan multimodal taşımalarımız, hizmet verdiğimiz güzergahları ve yük gruplarını çeşitlendirme hedefimizin somut örnekleridir. Mevcut servislerimizin sefer sıklığını 2027'de artırmayı, Çin'de yeni çıkış noktaları oluşturmayı ve terminal bağlantılarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz."
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Çin'den Türkiye'ye tren seferlerinde yeni dönem! Haftalık takvime bağlandı
Pasifik Eurasia, Çin'in Çongçing kentinden Türkiye'ye Orta Koridor üzerinden gerçekleştirdiği blok tren seferlerini haziran ayından itibaren haftalık takvime bağladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda Orta Koridor'daki taşımacılık faaliyetlerinde kaydettiği büyümeyi ve 2027 hedeflerini paylaştı.
Ocak-eylül döneminde taşıma tonajını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artıran Pasifik Eurasia, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattında ihracat taşımalarını ise yaklaşık yüzde 30 artırdı.
Çin-Türkiye-Avrupa hattındaki düzenli blok tren seferleri, yeni yük grupları ve uluslararası işbirlikleriyle Pasifik Eurasia, Orta Koridor'un etkinliğinin artırılmasına ve uluslararası ticarette daha güçlü bir lojistik güzergah haline gelmesine katkı sağlıyor.
Pasifik Eurasia, 2027'de Çin, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'daki paydaşlarıyla işbirliklerini geliştirmeyi planlıyor.
Şirket, bu amaçla Middle Corridor Multimodal LTD ile Çin çıkışlı, Türkiye ve Avrupa varışlı ve tersi yöndeki tüm taşımalar için karşılıklı hizmet alışverişi başlattı.
Kazakistan merkezli Middle Corridor Multimodal LTD, China Railways iştiraki CRCT, Kazakistan Demiryolları, Azerbaycan Demiryolları ve Gürcistan Demiryolları ortaklığıyla kuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verdiği Yeşil Lojistik Belgesi'ne sahip Pasifik Eurasia, demir yolunun yük taşımacılığındaki payını artırmak amacıyla farklı taşıma türlerini bir araya getiren hizmetler geliştiriyor.
Şirket, Arkas Lojistik ile kurduğu Pasifik Arkas Demiryolu Tren İşletmeciliği ortaklığı aracılığıyla hibrit lokomotiflerle yürütülen yurt içi yük taşımacılığını geliştirmeye ve yurt içi lojistik ağını uluslararası hatlarla bütünleştirmeye odaklanıyor.
Pasifik Arkas'ın dizel ve elektrik modlu beş lokomotifinden ikisi, elektrifikasyonun devreye girdiği Çerkezköy hattında elektrikli modda çalışmaya başladı.
- "BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI'NDAKİ DÜZENLİ YÜK AKIŞINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Eurasia Genel Müdürü Emre Sarıcan, önceki yıllarda Çin-Türkiye-Avrupa güzergahında başlattıkları blok tren taşımacılığı kapsamında Çongçing'den Türkiye'ye seferlerini haftalık takvime bağladıklarını anlattı.
Orta Koridor'u izleyen trenlerin Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla Türkiye'ye ulaştığını ifade eden Sarıcan, China Railway ve Yuxinou Logistics bünyesindeki kuruluşlarla yürüttükleri işbirlikleriyle hattaki düzenli yük akışını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Sarıcan, Orta Kodiror'un ihracat yönünde kullanımına örnek olarak bu yıl İzmir Biçerova Tren İstasyonu'ndan Şanghay'a 50 adet 40 fitlik konteyner taşıyan bir blok yük treni orgnize ettiklerini aktardı.
Kazakistan'dan Türkiye'ye tahıl taşınmasına yönelik anlaşma kapsamında ilk siparişin alındığını belirten Sarıcan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yenice İstasyonu'na taşıma yapıldığını kaydetti.
Bu hatta aylık yaklaşık 30 bin tonluk taşıma hacmine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Sarıcan, "Suudi Arabistan merkezli bir meşrubat şirketiyle yürüttüğümüz çalışma kapsamında Körfez bölgesinden yüklenerek ülkemiz üzerinden Kazakistan'a yönelik taşımalara da başladık. Organizasyon, ürünlerin deniz yoluyla Türkiye'deki limanlara getirilmesini ve buradan demir yoluyla Kazakistan'a sevk edilmesini kapsıyor." ifadelerini kullandı.
Sarıcan, düzenli sevkiyat planı oluşturulduğunu ve ikinci partinin taşıma işlemlerine kasım ayında başlandığını vurguladı.
Bu yıl İzmir'den Çin'e gerçekleştirdikleri ihracat taşımasının yanı sıra Avrupa çıkışlı yükleri Türkiye üzerinden Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine "swap body" (değiştirilebilir taşıma kasası) yöntemiyle sevk ettiklerinin bilgisini paylaşan Sarıcan, şunları kaydetti:
"Otomotiv lojistiğinde Avrupa'dan Türkiye'ye blok trenlerle otomobil taşıyor, Türkiye'den BDT ülkelerine yönelik transit ihracat kapsamında konteynerize otomobil taşımaları gerçekleştiriyoruz. Türkiye'den Avrupa'nın farklı noktalarına metal ürünleri, ray, travers ve çimento taşımalarımız, Kazakistan'dan aldığımız tahıl siparişleri ve Körfez'den Orta Asya'ya uzanan multimodal taşımalarımız, hizmet verdiğimiz güzergahları ve yük gruplarını çeşitlendirme hedefimizin somut örnekleridir. Mevcut servislerimizin sefer sıklığını 2027'de artırmayı, Çin'de yeni çıkış noktaları oluşturmayı ve terminal bağlantılarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz."
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